Nueva concentración de Marea Blanca en Mairena del Aljarafe en demanda de mejoras en la asistencia sanitaria

El centro de salud de Ciudad Expo de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha sido este miércoles el escenario de una nueva concentración promovida por la recién creada Marea Blanca del municipio, que supera los 47.000 habitantes, en protesta por las demoras para las citas en la atención primaria, la "masificación" de las urgencias o la situación del hospital comarcal.

El colectivo viene exponiendo que en los dos centros de salud del municipio pesa una "demora" de al menos 15 días para las citas médicas, lo que conduce a los pacientes a acudir a las "masificadas" urgencias del centro de salud de Ciudad Expo o a las urgencias del hospital del Aljarafe, enclavado en Bormujos y gestionado por un consorcio conformado por la orden de San Juan de Dios y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde es necesario esperar "horas" y horas al contar el centro con una población de referencia de unas 300.000 personas y una fuga de profesionales que los sindicatos achacan a las condiciones laborales.

Al punto, los activistas avisan además de que dicho centro hospitalario, cuya plena gestión pública reclaman desde hace años los partidos de izquierda y sindicatos, carece de especialidades como "pediatría, psiquiatría o planificación familiar" y sufre el consabido déficit de financiación, pues pesaría un informe interno sobre las "necesidades" de financiación para cumplir con los compromisos salariales respecto a la plantilla y otros aspectos como la renovación tecnológica, con conclusiones como que para ello hace falta incrementar "un 23 por ciento" el presupuesto anual.

Al respecto, el pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe aprobaba recientemente una moción del Gobierno local de coalición conformado entre el PSOE y Con Podemos-IU, que pide al Gobierno andaluz del PP un nuevo incremento de la financiación pública para el hospital del Aljarafe, defendiendo el PP que el problema de financiación de este centro se remonta a la rea de los gobiernos autonómicos del PSOE y que el incremento de financiación fue formalizado tras asumir los populares el poder.

La nueva Marea Blanca de Mairena del Aljarafe, en cualquier caso, avisa de que la localidad y su comarca sufren una "discriminación" sanitaria, llamando a la organización y movilización ciudadana en demanda de mejoras en los servicios.

El colectivo expone que "el origen" del deterioro en la sanidad pública se remonta a 2008, comienzo de la gran crisis económica mundial y de las políticas de austeridad derivadas en la asfixia de las administraciones públicas con la consecuente incidencia en los servicios públicos."Hoy, aun con los millones desplegados en el presupuesto de la Junta, no se recupera la sanidad pública, sino que empeora. No debe sorprender, puesto que los esfuerzos presupuestarios se están haciendo en el negocio privado de la sanidad y no en el servicio público", aseguran.