Nuevo avance con torre del puerto al aprobar el Pleno modificación de elementos del Plan Especial del Puerto

El Pleno de Málaga ha dado luz verde con los 17 votos a favor del equipo de gobierno del PP, dos abstenciones de Vox y los votos en contra de PSOE y Con Málaga a la modificación de elementos del Plan Especial del Sistema General Puerto de Málaga en la Plataforma del Morro.

El documento de la modificación de elementos del Plan Especial condiciona la concesión de licencia urbanística de obra para la construcción de la instalación hotelera, entre otros requisitos, al acuerdo del Consejo de Ministros donde se autorice dicha instalación en el dominio público portuario.

Durante el debate han vuelto a ser críticos tanto PSOE --que inicialmente estaba a favor-- como Con Málaga. Así, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, en primer lugar, ha agradecido a la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte --que también ha intervenido en la sesión-- el "trabajo realizado en todo este tiempo"; "nosotros nos sumamos al posicionamiento porque entendíamos que es lo mejor para Málaga".

Ha criticado que el PP ejerce la mayoría absoluta "para cometer un atropello, atentado patrimonial" y ha añadido que hoy "el sentir mayoritario de la ciudad no está representado, sí tiene la legitimidad --la mayoría del PP--, pero es mucho más lo que está en juego, nuestra Málaga".

Pérez ha recordado que la torre del puerto, "más que ganado apoyo lo que ha ganado es rechazo" y, significará, además, "que atentará contra uno de los símbolos más importante de Málaga, La Farola, catalogada como BIC, que dejará de tener luz con la mayoría absoluta del PP" si se llegará a construir la torre del puerto.

Por último, ha avisado que "esto no es un punto y final, es un punto y seguido, continuaremos diciendo que no a la torre rascacielos del puerto, defendemos nuestro horizonte, defendemos Málaga".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha pedido que se quedara sobre la mesa el punto, aunque, finalmente, se ha votado y salido adelante.

Durante su intervención, ha añadido que, de continuar con el proyecto, La Farola será la tercera que se apague "y de manera definitiva".

Ha criticado "la operación urbanística" que "pone en riesgo el valor paisajístico, no del puerto de Málaga, del conjunto de la ciudad" y ha lamentado que el equipo de gobierno lo continúa a "sabiendas de que genera una fractura en la ciudad", recordando, asimismo entre otros, que es el proyecto urbanístico que ha contado con muchas alegaciones.

Ha criticado también la tramitación "muy dilatada en el tiempo" y "torticera", por lo que ha reclamado que el punto se quedara sobre la mesa, aludiendo a que se han producido cambios sustanciales.

Por su parte, la concejala de Vox Yolanda Gómez ha recordado el posicionamiento de la formación y cómo han presentado una reciente moción "para impedir que finalmente salga adelante el proyecto de la torre del puerto en esa ubicación"."Nos parece interesante porque crearía empleo y sería bueno para el turismo, pero no en la ubicación que ustedes proponen", ha justificado y ha pedido, "por el interés general de esta ciudad, que ustedes --PP-- recapaciten y suspendan el proyecto de la torre del puerto".

EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha recordado al PSOE y, en concreto, al portavoz municipal socialista que apoyaban el proyecto, pero "se empezaron a arrepentir cuando el PP llegó a la Junta, a partir de ahí todo eran inconvenientes".

Ha afeado al PSOE que han intentado "todo" para que no saliera adelante y ha dicho que lo que "estamos haciendo aquí es una cosa legal y legitima", aludiendo a la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto. "Eso es lo que estamos haciendo aquí y que no vamos a retirar"."Este proyecto no interfiere ni interviene en ningún ámbito protegido por nada", ha abundado y ha incidido en "por qué no vale" en Málaga y sí en otros lugares como Sevilla o Bilbao.

Casero ha valorado que "la postura de este equipo de gobierno no varía ni un ápice. Nosotros hemos cumplido, hemos cumplido el objetivo que era la modificación del plan especial del puerto" y ha vuelto a pedir a los grupos de izquierdas que "sean valientes"."Han conseguido un gobierno progresista, sean valientes, esto se resuelve en el Consejo de Ministros; sean valientes y digan que no si están seguros de que es ilegal e ilegitimo, y lo admitiremos, tengan la tranquilidad", ha sentenciado.

En segundo turno de intervenciones, la portavoz de Con Málaga ha vuelto a insistir en que "hay dudas más que razonables" en la tramitación del expediente, por lo que ha incidido en que quedara sobre la mesa.

También Morillas ha preguntado al regidor si quería "ser recordado como el alcalde que dilapidó el patrimonio de la ciudad, que tapó un símbolo como el que representa la ciudad", mostrándose convencida de que no. "Paren motores, dejen este punto sobre la mesa y rectifiquen", ha apostillado.

También Pérez ha reiterado que el proyecto "no reúne el apoyo mayoritario de la ciudad". Asimismo, ha asegurado que "somos valientes" y "vamos a seguir levantando la voz donde haga falta para que este rascacielos del puerto no se construya".

Al respecto, y por último, Casero ha invitado "otra vez a que usted, en el seno de su Consejo de Ministros progresistas que vienen a salvarnos a todos de todo mal, lo vuelva a intentar y estaremos a lo que ellos digan, que son los que tienen la última palabra", ha concluido.