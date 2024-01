Nuevo refuerzo en Tussam y la limpieza pública el sábado en Nervión por el partido entre el Sevilla y el Alavés

Con motivo del partido que disputarán el próximo sábado Sevilla y Alavés en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, y la empresa municipal de limpieza pública, Lipasam, han dispuesto un refuerzo de sus servicio del mismo modo que sucede habitualmente con este tipo de eventos deportivos.

Como en anteriores encuentros, a la finalización del partido Tussam activará una lanzadera que une Nervión con Pino Montano. Esta lanzadera tendrá su parada cabecera en Eduardo Dato, efectuando posteriormente las paradas de la línea Norte, únicamente como paradas de bajada.

Además de reforzar el servicio a la entrada del partido, a la finalización del mismo, varios autobuses vacíos de cada una de las líneas con influencia en la zona esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas, situadas en las inmediaciones del campo, y partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad, una vez que se dé por finalizado el encuentro.

En cuanto al tráfico en los aledaños del Estadio Sánchez Pizjuán, desde las 19,00 horas estarán montados los dispositivos. Al ser un día laborable, y con el fin de perjudicar el tráfico rodado lo menos posible, los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 19,30 horas.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Eduardo Dato y aledaños del Sanchez Pizjuan. Por otro lado, se seguirá viendo afectado en la actualidad por las obras de ampliación del tranvía, que se están ejecutando en las Avenidas de Ramón y Cajal y San Francisco Javier. A tal efecto, y como las condiciones de la afección irán variando, se establece el Plan de Tráfico dispuesto para las Navidades. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad.

Desde las 18,30 horas, además, funcionará un operativo de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, para evitar las concentraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio.

Lipasam, de su lado, movilizará un operativo conformado por 21 operarios y nueve vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres etapas: la previa, la propia del encuentro y la inmediatamente posterior, con una limpieza final de toda la zona.