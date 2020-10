Nuevo encontronazo entre la consejera de Igualdad y los aliados de Vox

Nuevo encontronazo entre la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, y Vox, aliado parlamentario del Gobierno andaluz. "Si nos sigue buscando, va a acabar econtrándonos". Así de tajante se ha mostrado el portavoz voxero, Alejandro Hernández, después de que Rocío Ruiz hubiersa asegurado que el nuevo teléfono contra la violencia intrafamiliar no tiene nada que ver con Vox. Es este partido el que "sostiene el Gobierno de la Junta y por ende a su propia Consejería", indicó el portavoz desde los pasillos del Parlamento.

Las afirmaciones de Hernández se producen después de que Ruiz negara la influencia de Vox en su Consejería y anunciara la puesta en marcha del teléfono de atención a la violencia intrafamiliar, que fue una exigencia de la formación que dirige Santiago Abascal para apoyar al Gobierno regional de PP y Ciudadanos. "Se le olvida que Vox sostiene el Gobierno de la Junta y por ende a su propia Consejería. Parece que somos la única posición que le preocupa y que prefiere las críticas e incluso las descalificaciones de PSOE y Adelante Andalucía a nuestros votos a la hora de sacar adelante sus políticas. Lo tendremos en cuenta", indicó Alejandro Hernández.

1.682Casos de delito intrafamiliar. Éste fue el número de denuncias por este tipo de violencia en 2019

El teléfono de la violencia intrafamiliar fue una exigencia de Vox para apoyar al Gobierno de Juanma Moreno, pero su puesta en marcha no ha anulado el que ya funciona contra la violencia de género. Rocío Ruiz había declarado por la mañana que Vox, aunque respalda con apoyos "puntuales" al Gobierno, "no gobierna" y no ha influido "en absoluto" en las políticas de su departamento, que está centrado en paliar el "vergonzoso" índice de pobreza en Andalucía.

No es la primera vez que la consejera de Igualdad mantiene sus diferencias con Vox. Ruiz no aplica paños calientes cuando se refiere a la violencia de género, expresión que el grupo de Santiago Abascal rechaza como una imposición ideológica.

Rocío Ruiz, en una entrevista en Efe, puso como ejemplo de que Vox no le influye en su actividad respecto a la violencia de género que desde esa formación política "no reconocen como una violencia específica hacia las mujeres" y a pesar de lo cual el presidente Juanma Moreno "apuesta" desde el principio de la legislatura por un pacto de Estado para abordar ese problema.

Ruiz justificó el teléfono de violencia intrafamiliar porque el año pasado se dieron 1.682 casos de estos delitos en Andalucía, una tendencia que va en alza y que se agudiza por la pandemia de coronavirus. Respecto a las personas afectadas por pobreza o exclusión social, resaltó que "las 95 zonas más desfavorecidas de Europa están en Andalucía" y apuntó que después de 37 años de planes puestos en marcha por gobiernos socialistas que "han fracasado, creo que habría que plantear una estrategia seria a largo plazo" contra este problema.

"Los gobiernos anteriores vendían planes de choque que no tenían continuidad y no funcionaban" en numerosos ámbitos, como la infancia, la exclusión social o en igualdad, mantuvo la consejera, antes de criticar que los socialistas crearon una administración que "iba en contra de los ciudadanos".