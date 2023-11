Nuevo paso para la torre del puerto con la aprobación de modificación de elementos del Plan Especial del Puerto

El PSOE tacha el proyecto de "aberración" y Con Málaga dice que agotará"todas las vías posibles para torpedear la construcción"

El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde de forma definitiva por seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención en la comisión de Urbanismo a la modificación de elementos del Plan Especial del Sistema General Puerto de Málaga en la Plataforma del Morro, tras lo cual será aprobado por el Pleno del Consistorio.

El documento de aprobación de la modificación de elementos del Plan Especial condiciona la concesión de licencia urbanística de obra para la construcción de la instalación hotelera, entre otros requisitos, al acuerdo del Consejo de Ministros donde se autorice dicha instalación en el dominio público portuario.

El objeto del expediente aprobado, tras superar todos los trámites e informes previos, es el de reordenar urbanísticamente el ámbito de la citada plataforma, incluida en el vigente Plan de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios como zona de 'Interacción Puerto Ciudad' para establecer una nueva ordenación pormenorizada.

Dicha ordenación es la que posibilitará, desde el punto de vista urbanístico, la construcción de un complejo hotelero, turístico, de ocio, recreo y cultural en las áreas B y E del Sector 2, con 45.000 metros cuadrados y una altura de 35+3 plantas (con categoría cinco estrellas).

DEBATE

Durante la comisión, la portavoz del grupo Con Málaga, Toni Morillas, ha afirmado que este lunes "estamos en un día triste para la ciudad" ya que "dan un paso más en su plan de plantar un rascacielos delante de nuestra Farola, provocando un daño patrimonial, paisajístico y visual, que si no lo remediamos, y créanme que desde este grupo vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para remediarlo, será irreversible".

Así, ha asegurado que Con Málaga "va a ponerle todos los palos en la rueda, va a torpedear todos los trámites que quedan pendientes de tramitación de este proyecto" y ha adelantado que presentarán un recurso de reposición.

Ha criticado que el equipo de gobierno esté"empecinado" en "ser funcionales a los intereses privados de un fondo de inversión qatarí; llevan ocho años, ni más ni menos, que 'erre que erre', bordeando la legalidad, a pesar de que está prohibido".

Además, se ha cuestionado "cuál es el interés público de este proyecto", respondiendo que "no beneficia en absolutamente nada al interés general de la ciudad".

Ha criticado, además, que se ha omitido "cualquier tipo de proceso de participación ciudadana", pese a contar el proyecto con "más de mil alegaciones" siendo "uno de los proyectos urbanísticos que generan menos consenso en nuestra ciudad".

En este punto, ha recordado los informes, voces expertas y estudios en relación con el proyecto y "sobre los que --el equipo de gobierno-- ha pasado olímpicamente", acusando al PP de que "solo les mueve representar los intereses del magnate del casino".

Por su parte, el portavoz de Vox Antonio Alcázar ha justificado la abstención de su grupo en la votación y ha incidido en que "estamos a favor de la torre del puerto, pero no en el espacio que se pretende hacer".

El concejal del PSOE Mariano Ruiz Araujo ha advertido de la "aberración" que promueve el PP "a sabiendas de que la ley de puertos prohíbe el uso hotelero en zona portuaria, y pretenden que el Consejo de Ministros lo efectúe teniendo como único antecedente" el de Barcelona, "bendecido en el boom del ladrillazo del PP y efectuado por el Gobierno de Aznar".

En comparación, ha dicho que "el de Barcelona tiene una altura de algo menos de 100 metros y se encuentra a 20 metros de la línea costera", por lo que "el que ustedes plantean aquí es incluso más agresivo que este".

Por otro lado, ha dicho directamente a Casero que "espero que usted haya sido exquisitamente asesorada, porque es usted la que firma esta propuesta y la que, además, ha rubricado cantidad de informes como responsable de la Administración tutelante de esta obra como delegada de Fomento de la Junta". "Usted es juez y parte", ha dicho, augurando que "este asunto acabará en los tribunales".

Ruiz Araujo ha tachado el proyecto de "disparate" y "salvajada" y ha advertido, por otro lado, de que la "obra adolece de importantes inconvenientes". "Los tiempos han cambiado. El grupo municipal socialista no va a ser cómplice de este despropósito medioambiental que hipotecará el espacio público y la imagen de nuestra ciudad durante siglos".

PP

Al respecto la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha dicho que desde el grupo 'popular' celebran que "esta modificación del plan especial haya servido para que toda la sociedad malagueña y los grupos políticos nos pongamos de acuerdo en una iniciativa que es lícita, respetable y conveniente, que es la puesta en valor de nuestra Farola", que "nadie cuestiona ni resta valor".

En este punto, ha recordado al PSOE que "ustedes promovieron esto en el año 2017 con luz y taquígrafo, a bombo y platillo y ahora están atrapados porque sus socios de gobierno no quieren esa modificación y no quieren esa torre. No hay más, sean honestos". "Ya que cambian de opinión expliquen el por qué. No pinten una ciudad gris y un discurso derrotista en una cosa que no llevan razón", ha zanjado.

Por último, les ha dicho a los grupos de izquierdas que "hoy se ha formado el nuevo Gobierno del que forman parte" y "nosotros ya hemos terminado la parte municipal, pero no tenemos la última palabra. Será el Consejo de Ministros quien tenga que decidir si sí o si no", insistiendo en que "sean valientes". "Si ustedes consideran que este expediente es tan absolutamente ilegal, expediente en el que, por cierto, han sido parte activa Puertos del Estado, digan ustedes que no en el Consejo de Ministros"."Esto es una modificación de planeamiento a instancias de puertos y nosotros lo apoyamos. Y, si esto no es legal, si tienen ustedes alguna duda o simplemente ha dejado de gustarles de la noche a la mañana, sean valientes y digan que no, porque está en sus manos a partir de hoy", ha sentenciado.

Frente a ello, de nuevo la portavoz de Con Málaga ha dicho al PP que "tienen la oportunidad de dejar de abusar de su mayoría absoluta" y realizar una consulta ciudadana. No obstante, ha dejado claro que "nosotras, allá donde estemos, en el Gobierno de España también, vamos a torpedear la tramitación" porque "este proyecto urbanístico no beneficia en absolutamente nada a la ciudad".

También en segundo turno ha defendido la consulta el concejal del PSOE y ha agregado que "Málaga no puede volver a permitir errores en su urbanismo como los que ya hemos vivido". "No han aprendido nada, nosotros sí. Málaga no necesita un nuevo mamotreto que tape nuestra identidad para parecerse a una ciudad del Medio Oriente", ha concluido.

Por último, Casero ha insistido en que "nosotros hoy terminamos nuestra parte, la parte municipal, con todos los palos en la rueda que nos han puesto; aquí acaba nuestro trabajo" y ha dicho al PSOE que se espere al Consejo de Ministros, "desde allí consulten a la ciudadanía".

PÉREZ: "LA TORRE DEL PUERTO ES UNA ABERRACIÓN"

Por otro lado, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, tras ser cuestionado por los periodistas ha afirmado que el proyecto de la torre del puerto es "una aberración" que "De la Torre quiere imponer con el rodillo de su mayoría absoluta"."Entendemos que no solo es nuestro horizonte, es nuestra Málaga lo que está en riesgo. Creemos que este proyecto no trae nada positivo para Málaga. Es más especulación y entendemos que no es lo que necesita la ciudad de Málaga".

Ha justificado el voto en contra de los socialistas y ha incidido en que "vamos a seguir en esta posición porque entendemos que no es el mejor proyecto". Por último, ha recordado que "será Puertos del Estado quien emite su informe y el Consejo de Ministros quien tenga la última palabra".