La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en el centro de Málaga

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este pasado sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, a las puertas de El Corte Inglés del centro de Málaga, en la avenida de Andalucía, donde Rosa Sánchez vendió la serie agraciada con este premio."No pensaba que fuera a dar un premio tan grande tan pronto la verdad", ha asegurado María Rosa Sánchez, que comenzó su trabajo como vendedora de la ONCE el año pasado.

Así, ha afirmado que está"contenta no, feliz, porque llevo poco tiempo y tenía muchas ganas de dar algo importante y la verdad es que muy contenta". "Todos los días nada más me levanto me meto en la aplicación para ver si he dado algún premio. Espero que al que le haya tocado sea una persona trabajadora, por lo menos le he resuelto la vida durante diez años", ha afirmado.

El sorteo del 17 de febrero estaba dedicado al 25 Aniversario del Euskalduna, el Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao, y ha repartido el resto de su fortuna entre Canarias y Asturias, han señalado desde la ONCE en un comunicado. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes, 20 de febrero, un bote de 21 millones de euros.

