La novela Operación Lena de la autora Macarena Zambrana plantea el duelo como "deconstrucción" personal

El IES Carmen Laffon de La Rinconada (Sevilla) ha acogido una nueva sesión del programa municipal de cultura La Estación de las Letras, protagonizada por la abogada y escritora Macarena Zambrana, que ha mantenido un encuentro con alumnado de bachillerato para hablar del proceso creativo de su debut literario, la novela 'Operación Lena'.

Junto al director del centro, Juan Carlos Escribano, y el concejal de Educación, Antonio Marín, la escritora ha explicado que*'Operación Lena' nació en ella hace ocho años, cuando su hija murió a los 45 días de vida. "Algunas veces se siembran en nosotros proyectos que no sabemos y florecen al cabo de mucho tiempo. Me sometí a una terapia narrativa que sacó de mí todas las emociones que tenía encapsuladas. Escribir me liberó y me di cuenta del impacto tan grande que las letras tenían en mí", ha dicho.

En ese proceso doloroso de duelo se dedicó durante seis años a escribir sus emociones en las redes sociales y se dio cuenta de que eso ayudaba también a los demás. A finales de enero de 2021 decidió que iba a escribir una novela, sin saber de qué ni cómo. "Me senté delante de mi ordenador. Me puse delante de ese folio en blanco, me dejé llevar y escribí de un tirón los primeros párrafos", ha rememorado.

Su novela está protagonizada por Ángela, que padece un trastorno mental "como un 34 por ciento de la población española" y que se enfrenta a la muerte de su madre, ante lo cual su psicóloga la anima a viajar a Londres. "AhíÁngela toma la primera gran decisión de su vida, porque cuando uno decide dar un paso adelante, cuando te encuentras en un bloqueo y decides cambiar, ese cambio abre un camino que no sabes dónde te va a llevar. Ese cambio la lleva a la mejor decisión de su vida, ha planteado.

En Londres, según su relato, Ángela conoce a Lena Wiesel, una judía superviviente del campo de concentración nazi de Auschwitz, quedando de relieve que estas dos mujeres "se enfrentan a la vida de una forma diferente, una desde la resiliencia y otra desde el victimismo". "Ángela le echa la culpa al mundo de todo lo que le ocurre, no vive, no siente. Sin embargo, Lena lo hace de otra forma".

La escritora ha hablado así del duelo como "una oportunidad de "deconstrucción para construirte de nuevo, para lo que hay que ser muy valiente". "Así lo hace Ángela cuando viaja a Londres y Lena también lo hace. Son dos piezas de un puzle que si las ve no encajan, pero que sí encajarán", ha explicado precisando que el título del libro responde a una operación de contraespionaje real que se llevó a cabo en los años 40 y que supuso un fracaso para la Alemania nazi.

Escritora de brújula, ha contado que fue escribiendo cada capítulo sin saber qué ocurriría en el siguiente. Macarena Zambrana sueña con que su novela la lleve al cine Alejandro Amenábar y así se lo hizo saber en un restaurante, porque "soñar es la vitamina, la inyección de los adultos, en el aburrido mundo de la monotonía".

Para finalizar ha lanzado un mensaje al joven público, recordando que "todas las guerras terminan alguna vez y ese es el mensaje de esta novela".