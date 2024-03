Óscar Puente niega que haya bloqueado a Sanz en la red social X pero ve "perfectamente creíble" hacerlo

"Tengo bloqueados a muchos cargos del PP y no pasa nada. Sin embargo, no es el caso"

El ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha negado este martes que haya bloqueado en la red social X, antes Twitter, al alcalde popular de Sevilla, José Luis Sanz, que ha criticado públicamente este extremo que según el dirigente socialista no ha acontecido."Que yo hubiese bloqueado a este señor es perfectamente creíble. De hecho tengo bloqueados a muchos cargos del PP. Y no pasa nada. Sin embargo no es el caso", ha manifestado el ministro precisamente mediante una publicación en la red social X.

En esta entrada, Óscar Puente saluda al alcalde hispalense y anuncia que el viernes visitará Sevilla. "Ya tú sabeh!", bromea finalmente el ministro.