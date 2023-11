Óscar Torres: "Los presupuestos de la Junta de Andalucía son humillantes para Cádiz"

En un comunicado, el portavoz ha hecho alusión en primer lugar a Valcárcel, "un proyecto que no se menciona ni en una sola ocasión a lo largo de todo el documento relativo a los presupuestos destinados a Cádiz". Una ausencia que para Óscar Torres "es especialmente grave" teniendo en cuenta que la administración regional había anunciado una inversión de cuatro millones de euros para la rehabilitación de Valcárcel, "pero que a día de hoy no se contemplan en ningún documento"."La Junta de Andalucía no cree en la vuelta de Ciencias de la Educación a Valcárcel ni en la importancia del cinturón universitario para Cádiz. De hecho el propio alcalde de Cádiz ha reconocido que no hay ni fecha prevista para la firma del convenio por parte de la Junta de Andalucía y parece que no le preocupa nada en absoluto", ha criticado Óscar Torres.

La Ciudad de la Justicia ha sido también foco de las críticas socialistas, que consideran "totalmente insuficiente" la partida de algo más de 400.000 euros para la construcción de esta importante obra en los antiguos depósitos de tabaco. "La ciudad de la Justicia necesita mucho más músculo económico para garantizar que las obras avancen a un ritmo adecuado. Con inversiones que rondan los 400.00 euros al año, un dato que ni el propio Antonio Sanz era capaz de concretar en su rueda de prensa porque es consciente de que es una cantidad ínfima, la ciudad de la Justicia tardará más de una década en estar terminada", ha recriminado Óscar Torres."Algo más de 400.00 euros para la Ciudad de la Justicia de Cádiz frente a los 20 millones de euros para el Palacio de la Justicia de Granada, esa es la realidad que Antonio Sanz no es capaz de verbalizar", ha argumentado Torres.

En cuanto al nuevo Hospital Regional, el portavoz ha pedido que "se deje de mentir a los gaditanos y no se inventen más excusas". "La única realidad es que desde febrero de 2023 no ha habido ningún contacto por parte de la Junta de Andalucía con Zona Franca para la permuta del suelo", ha afirmado Óscar Torres. "Diez meses de total inacción, sin partida económica en los presupuestos del 2024, mientras vemos como en otras provincias se construyen hospitales sin ningún problema", ha criticado Torres.

El portavoz socialista no ha dejado pasar por alto el silencio del ente regional ante edificios y solares que podrían suponer nuevas oportunidades para la ciudad, como el solar de la calle Brunete, "que sería perfecto para la construcción de viviendas de alquiler social para jóvenes, como propusimos los socialistas"; o la falta de alternativas para dotar de uso el edificio de Náutica, situado en un enclave privilegiado de la ciudad pero que continúa "abandonado y deteriorándose sin que la Junta de Andalucía, que es la propietaria, haga nada al respecto".

Torres ha advertido nuevamente sobre la falta de compromiso del Partido Popular con la Ciudad de Cádiz, "una falta de compromiso personificada en el propio Antonio Sanz, que aunque se autodetermine acelerador de proyectos no hace más que ponerle freno a Cádiz; o en el presidente Moreno Bonilla, que hasta en cuatro ocasiones visitó la ciudad durante las dos semanas de campaña electoral pero, una vez ganadas las elecciones, Cádiz ha desaparecido de su agenda".

Para finalizar, el portavoz socialista ha exigido al alcalde de la ciudad, Bruno García, que deje ser cómplice de las mentiras de su partido y, al igual que da ruedas de prensa sobre los pactos de gobierno a nivel nacional, sea capaz de ir a Sevilla a pedir explicaciones a Moreno Bonilla sobre la falta de inversión en su ciudad"."Bruno García no puede seguir callado y en silencio ante los números que ha presentado la Junta de Andalucía en sus presupuestos para el año 2024 en la ciudad de Cádiz que, insisto, resultan humillantes al dejar de nuevo a la ciudad en el vagón de cola. Bruno García tiene que enseñar los dientes, echar más coraje y demostrar que, ante todo, es alcalde de la ciudad, por encima de Presidente Provincial del Partido Popular", ha concluido Óscar Torres.