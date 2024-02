PACMA presenta alegaciones contra proyecto de decreto para autorizar espectáculos con animales no regulados en Euskadi

El Partido Animalista (PACMA) ha presentado alegaciones contra el Proyecto de Decreto que regula la utilización de animales en espectáculos en el País Vasco y ha denunciado que el Gobierno Vasco pretenda establecer la posibilidad de autorizar espectáculos con animales que "no cuenten con regulación" algo que, según ha afirmado, "no fue informado en el trámite de consulta previa del proyecto", por lo que, de no ser corregido en el sentido de sus alegaciones, "podría ser motivo para impugnar la futura norma aprobada".

Tal y como ha explicado en un comunicado, la cuestión de fondo es que la Ley de protección de los animales domésticos del País Vasco prohíbe "los espectáculos con animales que no posean sus propios reglamentos de desarrollo o una autorización preceptiva".

El equipo jurídico de PACMA ha explicado que esto implica "la prohibición de espectáculos que no tengan reglamento de desarrollo", así como de aquellos que, aún teniéndolos, "no hayan sido autorizados, cuando la ley prevea una autorización preceptiva".

Sin embargo, según el Partido Animalista, el Gobierno Vasco, mediante este Proyecto de Decreto, "pretende establecer la posibilidad de autorizar espectáculos que no tengan regulación, interpretando la referida prohibición como si no se estuviera exigiendo el cumplimiento de ambos requisitos, sino de alguno de ellos, de manera alternativa".

PACMA ha afirmado que, por el contrario, cuando un organismo recibe una solicitud de autorización para la celebración de un espectáculo con animales, "lo primero que debe comprobar para autorizarla es, precisamente, que dicho espectáculo se encuentra legalmente previsto".

A su juicio, el Proyecto de Decreto, de no ser corregido tras las alegaciones presentadas, "infringiría varios principios constitucionales", como el de seguridad jurídica, que obliga al legislador a "ejercer la iniciativa normativa de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, a perseguir la claridad y la certeza, y a evitar la confusión y la arbitrariedad normativa, debiendo procurar un marco normativo estable, predecible, integrado y de certidumbre, de manera que los operadores jurídicos y la ciudadanía sepan a qué atenerse y cuál es el Derecho aplicable".

Por todo ello, ha solicitado que se elimine del Proyecto de Decreto toda posibilidad de autorizar espectáculos que no estén legalmente regulados. Además, otra de sus principales alegaciones al citado Proyecto ha sido contra la utilización de animales lactantes.

El Proyecto prohíbe la utilización de animales recién nacidos cuyo ombligo no haya cicatrizado, por lo que, en sentido contrario, permite la utilización de animales desde el momento en el que su ombligo haya cicatrizado, algo que, desde PACMA consideran "un disparate".