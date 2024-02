PCE advierte de situación "insostenible" de sanidad pública y llama a ciudadanía "a organizarse para defenderla"

El secretario Político Provincial del PCE Málaga, José Miguel López, se ha mostrado "muy preocupado" ante la situación en la que se encuentra la sanidad pública en la región y "por cómo afecta directamente a la vida y a la salud de los malagueños y malagueñas" y ha llamado a la ciudadanía a "organizarse para defenderla".

López ha apuntado que "solo hay que ver el estado de las listas de espera que acumula la provincia de Málaga para darse de cuenta de que esta situación es inasumible".

Además, ha señalado que para el PCE Málaga "no pasa desapercibido que esta situación no es casual, es una realidad constatable que el estado de la sanidad pública andaluza ha empeorado, aún más, desde que Moreno llegó a San Telmo". "A las listas de espera, tanto en operaciones quirúrgicas como en distintas especialidades, hay que sumar la situación de una atención primaria que debería ser la primera barrera frente a la enfermedad pero que, sin embargo, se encuentra devastada y desbordada por la falta de medios y profesionales", ha apostillado.

Así, ha incidido en que "desde el Partido Comunista de España en la provincia de Málaga también queremos dejar claro que los profesionales y las profesionales de la sanidad pública tienen todo el apoyo de nuestra organización. No es concebible que tengan unas condiciones laborales tan deficientes que se vean obligados a emigrar a otras comunidades o, incluso, al extranjero". "Su situación --ha continuado-- ha de mejorarse de inmediato, no pueden estar sin saber si van a trabajar o no hasta el último día. Se trata de una plantilla de trabajadoras y trabajadores indispensable a la que debemos cuidar y propiciarles la estabilidad que necesitan para poder desarrollar un trabajo tan importante con las mejores garantías", ha recordado el secretario Político Provincial del PCE Málaga.

También ha señalado en un comunicado que "desde el PCE Málaga volvemos a insistir en que en la provincia de Málaga vemos casos sangrantes día tras día".

Al respecto, ha puesto como ejemplo "centros de salud cerrados por las tardes en la capital, la ausencia del servicio de pediatría de Teba durante más de un año, la falta de unas Urgencias 24 horas en Fuengirola, la falta de un segundo equipo médico de urgencias en Alhaurín el Grande o el tercero en la serranía de Ronda, la falta generalizada de especialistas en medicina familiar y comunitaria, y un largo etcétera que atraviesa toda la provincia de Málaga y que no se solucionan, principalmente, por la falta de voluntad política, ya que se prefiere derivar financiación a los conciertos con la privada que a fortalecer la sanidad de todos como es la pública".

Por último, López ha señalado que "desde el PCE Málaga agradecemos a todas las personas que siguen manifestándose en cada convocatoria que hay en defensa de la sanidad pública". "Debemos organizarnos y por eso instamos a toda la militancia de nuestro partido y a la ciudadanía en general a que participe activamente en la campaña lanzada por Izquierda Unida bajo el lema 'Tu salud. Tu derecho. Nuestra Sanidad'. Debemos trabajar juntas para revertir la situación a la que nos está llevando el gobierno de Moreno porque, literalmente, nos va la vida en ello", ha concluido.