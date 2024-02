El PP-A acusa al Gobierno de "inacción" ante la crisis del sector agrario y de arriesgar "la soberanía alimentaria"

El vicesecretario de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, ha dicho que "la inacción tanto del ministro Planas como del Gobierno de Sánchez ante las justas reivindicaciones de los agricultores y ganaderos está poniendo en riesgo la soberanía alimentaria"; en un marco en el que agricultores están protagonizando tractoradas no comunicadas y sin autorización cortando al tráfico no pocas vías andaluzas y en el resto del país, en protesta por el impacto en su actividad de las políticas europeas de sostenibilidad y en demanda de apoyo ante la sequía y el alza de los costes de producción.

El responsable popular ha acusado al Gobierno central del PSOE de "insensibilidad y prepotencia", esgrimiendo de su lado los socialistas que "debería haber habido una gran conversación europea antes de implementar muchas de las medidas que se han realizado".

José Carlos Álvarez ha explicado que "durante todos estos años son muchas las peticiones que las organizaciones agrarias y cooperativas han trasladado al ministro Planas y no ha atendido a ninguna de ellas". Ha añadido que "no escucha a los agricultores y ganaderos, ni tampoco al Gobierno de la Junta, que reiteradamente ha puesto sobre la mesa las múltiples necesidades del sector sin respuesta de ningún tipo"; mientras el Gobierno central esgrime de su lado la ley de la cadena alimentaria, en vigor desde diciembre de 2021, que impide que los agricultores y ganaderos vendan por un precio inferior a los costes de producción.

Así, Álvarez ha manifestado que "se le dijo que cambiara la PAC porque se perdían más de 500 millones de euros y no lo ha hecho". Asimismo, ha expuesto que "se le ha requerido para una flexibilización de la PAC y tampoco ha querido", toda vez que el Gobierno central señala la decisión final de la Comisión Europea de retirar el reglamento sobre productos fitosanitarios que fue rechazado por el Parlamento europeo, para abrir un proceso de diálogo."Fue el gobierno andaluz de Juanma Moreno el que se preocupó de ir a Europa a pelear para mejorar los requisitos de acceso a esas ayudas", ha subrayado el dirgente popular.

De igual forma, ha señalado que el Gobierno de Sánchez "tampoco hace una aplicación efectiva de la ley de la cadena alimentaria para defender los precios en origen", "ni toma medidas para mitigar el aumento de costes de manera ágil y efectiva, como tampoco modula el IVA para los productos alimentarios y encima impone un impuesto al plástico", afrontando los populares de su lado acusaciones de no acometer su parte de la citada ley, pero con la respuesta de que la misma debe ser desarrollada en su totalidad, según el Gobierno andaluz.

Además, Álvarez hace hincapié en que Planas "ha sido incapaz de aumentar los recursos para ejercer un control férreo de los productos de terceros países en los puntos fronterizos, por lo que nuestros agricultores y ganaderos sufren una competencia desleal cada vez más perjudicial para la supervivencia de su actividad"

A todo eso hay que añadir que "el Gobierno de Sánchez es el único que quiere imponer el cuaderno digital agrario, cuando las organizaciones le están diciendo que es inútil imponer un sistema digital cuando la mayor parte del medio rural no tiene la cobertura necesaria", según el dirigente del PP."Y para colmo, no realiza infraestructuras hídricas para garantizar el suministro de agua", ha rematado Álvarez, mientras el PSOE acusa al Gobierno andaluz del PP de no ejecutar obras hídricas por valor de unos 1.200 millones de euros, extremo que niegan los populares.

Para el dirigente popular, el Gobierno central "está provocando una profunda crisis del sistema alimentario andaluz y español, poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria". En su opinión, en este marco de cortes de tráfico no autorizados, "el campo andaluz tiene todo el derecho a reivindicar y defender su forma de vivir", siempre de forma pacífica", manifestando "todo el apoyo" del PP al sector."El PP de Andalucía y el Gobierno de Juanma Moreno siempre han estado de su lado, manteniendo un diálogo constante y fructífero como demuestra la reciente firma de la segunda alianza con las organizaciones agrarias andaluzas para seguir trabajando por mejorar las condiciones del Plan Estratégico de la PAC", ha dicho."Por primera vez, Andalucía ha habilitado ayudas agroambientales con casi 350 millones de euros, ha fomentado la modernización de las explotaciones con más de 100 millones de euros y ha triplicado las ayudas al relevo generacional, lo que ha permitido que 4.000 jóvenes se hayan incorporado al campo, garantizando así el futuro y el progreso en el medio rural andaluz", remata.