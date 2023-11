El portavoz del PP en el Ayuntamiento dice que comprende que "2.000 cordobeses protestaran" contra la amnistía

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha dicho este lunes que "es muy grave lo de la amnistía" que negocian PSOE y Junts, tras hacerlo los socialistas con ERC, de cara a una investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y comprende "perfectamente que hubo más de 2.000 cordobeses que este domingo se echaran a la calle a protestar por esta cuestión" ante la sede socialista en la capital cordobesa en la tarde de este domingo.

En una rueda de prensa, el edil ha aclarado que la manifestación no se convocó desde el PP, pero ve "absolutamente comprensible que haya indignación por muchos cordobeses que están viendo cómo se atenta contra los principios fundamentales de la democracia, que es la igualdad entre los españoles y el respeto a la separación de poderes"."El propio poder judicial lo está diciendo", ha remarcado, para considerar que "con una medida de este tipo se le da una patada a la división constitucional del poder ejecutivo, legislativo y judicial", de modo que "todo reside ya en el ejecutivo, porque el judicial, sometido a los intereses políticos de candidatos a la investidura de turno, va a quedar en una posición muy debilitada", ha advertido.

En este sentido, Torrico ha declarado que "se está debilitando al propio sistema democrático español", por lo que comprende que "haya habido cordobeses que se hayan echado a la calle con ese tema".

Entretanto, el concejal ha insistido en la reclamación de la condonación de 20,4 millones de euros de la deuda que el Ayuntamiento tiene con el Estado, "siguiendo el mismo criterio, el mismo mecanismo y de la misma manera que se ha prometido que se va a hacer con la Generalitat de Cataluña, con 15.000 millones de euros"."No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie", ha subrayado, para agregar que "esas liquidaciones pendientes algunas incluso vienen desde el año 2008 y 2009".

Así, ha reclamado que "no se compense con cargo a otras aportaciones que se hacen año a año y de forma puntual y condicionada por el Gobierno de España, sino con la misma fórmula que se aplica, en este caso, para el acuerdo con los partidos independentistas catalanes", porque "no se entiende por qué va a tener que pagar 800 euros cada cordobés, cuando no van a tener que pagarse en Cataluña por cada catalán", ha apostillado.

Asimismo, el portavoz del gobierno local ha remarcado que "se va a llevar a donde haga falta, también para ver la posición fundamentalmente de los concejales socialistas".