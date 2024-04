PP pedirá en Congreso y Senado que el Gobierno impulse el tren litoral y partidas para actualizar estudios

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha anunciado este viernes que el Grupo Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso y una moción en el Senado para que el Gobierno impulse el tren de la costa hasta Marbella, Estepona y Algeciras (Cádiz) y reclamar que se incorpore en los presupuestos prorrogados partidas para actualizar los estudios que ya existen.

Junto al diputado nacional Sergio Sayas y a la senadora Inmaculada Hernández, Bendodo ha señalado que en dicha PNL, ya registrada en el Congreso para su debate en la Comisión de Transportes, pero también en el Senado, se pone de manifiesto que "existen documentos desde hace más de cien años" sobre el tren de la Costa del Sol "y donde existen compromisos de otros gobiernos para impulsarlo"."El Gobierno actual ha decidido no hacerlo y, por tanto, desde el PP hemos mostrado los papeles, hemos llevado a la sede de la Subdelegación del Gobierno todos los estudios previos y hoy lo que impulsamos nosotros es esa PNL para pedir que se impulse el tren de la Costa del Sol, por un lado, y mientras se produzca la exención del pago o bonificación, en su caso, del peaje en la autovía de la Costa del Sol", ha dicho Bendodo.

Por su parte, el diputado nacional Sergio Sayas ha asegurado que el PP "cumple con Málaga" y ha recordado cómo hace una semana el ministro de Transportes, Óscar Puente, "se mofaba de los malagueños diciendo, con una mentira, que no había absolutamente nada, ni un solo papel, sobre el tren de la Costa del Sol y que nadie había propuesto ninguna solución".

Sayas ha advertido de que, tras la presentación de esta iniciativa, "a partir de aquí, los diputados socialistas de Málaga se van a tener que retratar, o con Málaga o con Sánchez" y ha insistido en que "es una infraestructura vital para el desarrollo social y económico de Málaga".

Asimismo, ha incidido en que mientras que no sea una realidad, "por lo menos habrá que bonificar la situación de muchísimas personas que están utilizando el peaje por motivos laborales, por motivos profesionales, y que eso les está costando un coste importante al final de mes"."El Gobierno de España, que tiene soluciones para otras cuestiones, tendrá que aportar soluciones en esta materia", ha indicado, aunque ha criticado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "está dando la espalda a Málaga, porque él solo tiene agenda para los intereses independentistas de sus socios". Ha dicho que esto ocurre con el conjunto de Andalucía por "la falta de inversión y ejecución presupuestaria".

Ha señalado que, por contra, el PP inicia en Málaga una ruta por la que estarán "en todas las provincias de España presentando iniciativas de cada territorio" y "escuchando a través de nuestros diputados y senadores, al tejido económico, social y productivo"; además de avanzar en "el plan de país con el que el PP quiere ser una alternativa y va a ser pronto la alternativa al peor gobierno de la historia democrática que tenemos en este momento".

Por su parte, la senadora Inmaculada Hernández, designada por la Comunidad Autónoma andaluza, ha tachado de "desafortunadísimas e hirientes" las declaraciones del ministro Puente, achacándolas a que "es lo que suelen decir los socialistas cuando no quieren trabajar"; pero ha advertido de que desde el PP "no nos vamos a quedar así".

Ha recordado que esta semana en el Senado se ha debatido una propuesta para analizar las necesidades en todas las provincias andaluzas, especialmente en todo el litoral mediterráneo, ya que "está totalmente colapsado en las vías de comunicación alternativas que existen".

Hernández ha señalado el crecimiento de población de este área "no solamente por el turismo" sino también por "la cantidad de empresas de industria que se asienta en la provincia de Málaga"; lo que hace, en su opinión, que "desde Manilva hasta Nerja tenga que ser conectada de forma adecuada"."Es necesario darle una solución que pasé por construir este corredor ferroviario, incluso conectándolo con Algeciras. Unas necesidades que ya estaban sobre la mesa desde el siglo pasado, desde 1975 ya hay proyectos para construir estas conexiones ferroviarias que no se han desarrollado hasta ahora", ha apuntado.

Ha recordado que en 2018 "hubo un intento" y el ministro del PP, Íñigo de la Serna, "incluso hizo dos propuestas serias y solventes" que debido a la moción de censura no llegaron a salir; que el que expresidente de Andalucía Manuel Chávez "llegó a licitar un tramo y adjudicarlo, pero luego nunca empezaron a funcionar" y que "todos los años en los Presupuestos Generales del Estado había partidas destinadas a estos proyectos".

Pero, ha lamentado que "hay más una realidad política de no trabajar en Málaga, de darle la espalda a Málaga como se la dan siempre que pueden a Andalucía" y ha considerado que el PSOE "está más perdido en tapar sus escándalos de corrupción y en seguir cediendo continuamente a los chantajes y a la ocurrencia de los independentistas"."No están en gobernar, no están en gestionar un país, no están en sacar proyectos adelante, los proyectos que necesita cada una de las comarcas, en especial en Málaga este tren, que es absolutamente necesario, sino están en ceder a los independentistas todo lo que le piden y tapar sus casos de corrupción", ha dicho la senadora.

Frente a esto, ha considerado que hay un Gobierno andaluz, con Juanma Moreno, "que ha colocado a Andalucía en primera línea en generación de empleo, de riqueza, de atracción de empresas y una industria cada vez más en auge" y que ha hecho que la comunidad pase "de ser el vagón de cola a la locomotora de la economía española".