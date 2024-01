El PP reclama a la Diputación el "arreglo integral" de la carretera de acceso a Iznatoraf

El grupo del PP en la Diputación ha reclamado a esta administración que ejecute "de una vez el arreglo integral comprometido" en la JA-8103, única carretera de acceso a Iznatoraf, que está"en un estado penoso".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el diputado 'popular' Nicolás Grimaldos, quien ha explicado que se ha iniciado una recogida de firmas en la localidad "al conocerse que, después de muchos años de dejadez, la intervención prevista en la vía va a ser mínima"."Desde hace ya mucho tiempo e, incluso, a través de mociones aprobadas en el pleno de la Corporación provincial, se viene demandando que se acometa una reforma y mejora integral de esta vía, porque claramente no es suficiente con actuaciones como la anunciada en el deslizamiento en el kilómetro 2", ha afirmado.

Por ello, ha exigido presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que "no ignore a los vecinos de Iznatoraf, deje de echar balones fuera y asuma su responsabilidad". Al hilo, ha defendido que "es algo de justicia" para que los torafeños, que "pagan impuestos como cualquier otro jiennense", puedan "tener una entrada y salida de su pueblo digna y que no represente un peligro para los que circulen por ella"."Cualquier día va a ocurrir una desgracia y nos echaremos entonces las manos a la cabeza", ha dicho Grimaldos, quien ha insistido en la necesidad de "acometer de inmediato la reforma integral y no un simple parche de apenas 230 metros, un tramo ridículo".

Según ha precisado, la obra de mejora prevista por la Administración provincial, de 1,2 millones de euros, abarca del punto kilométrico 2+020 al 2+250, incluyendo un muro de contención de hormigón armado y 1,85 metros de alto, un drenaje bajo la cuneta y rehacer de nuevo la cuneta y el asfaltado.

Grimaldos ha añadido que en el documento que recoge las firmas se insta a actuar en otra "vía de comunicación muy importante para el sector agrícola, la JV-6003, también competencia de la administración provincial"."Nuestro pueblo necesita de mejores carreteras para potenciar la agricultura y el turismo y garantizar el acceso de vecinos y visitantes", ha dicho, por su parte, el alcalde de Iznatoraf, Pascual Manjón, quien ha denunciado la "desagradable sorpresa" conocida hace unas semanas de que "no se va a realizar la intervención integral prevista y aprobada por unanimidad en el pleno del pasado mayo".

PLAN ESPECIAL

Finalmente, el portavoz del PP en la Diputación, Luis Mariano Camacho, ha recalcado que vienen solicitando a esta administración un plan especial "para abordar el mal estado de la red de carreteras provincial", con casi 1.600 kilómetros de vías de su competencia."Buena parte de ellas, con calzadas muy estrechas con el firme destrozado, en las que resulta casi imposible transitar, con socavones, escalones en el arcén, sin quitamiedos... Problemas que se multiplican con la recogida de la aceituna, haciendo uso de ellas agricultores y vehículos agrarios para acceder a sus fincas", ha comentado. Sin embargo, los fondos destinados año tras año a su conservación son "claramente insuficientes e, incluso, parte de ellos no llegan ni a ejecutarse".