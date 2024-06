El PP apuesta por que Europa sea una aliada en la recuperación de la línea ferroviaria Guadix- Baza-Lorca

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha clausurado este sábado el encuentro comarcal que los populares granadinos han celebrado en Guadix, donde ha manifestado que espera que Europa sea una "aliada" para el restablecimiento de la línea ferroviaria entre la ciudad accitana, Baza y Lorca.

Rodríguez ha asegurado que va a continuar apostando y sumando fuerzas para que esta conexión sea un revulsivo que, junto a otras inversiones, ayude a fijar población y generar nuevas oportunidades en toda la zona, como ha hecho según ha dicho el Gobierno provincial de la Diputación, que "ya ha demostrado su compromiso firme con la línea durante su último pleno ordinario exigiendo al Gobierno que agilice los plazos; o con las inversiones que está realizando en la comarca para que el Geoparque sea un motor de desarrollo, para que la reapertura de La Ragua sea una realidad, con la mejora de las infraestructuras como la carretera de Charches, el millón de euros invertido para medidas contra la despoblación o las ayudas para la organización y realización de encierros taurinos y novilladas."Este es el modelo de la gestión y no el de un Gobierno entregado a la crispación", ha dicho, reclamando al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que "visite la comarca para dar cuenta de qué inversiones han realizado en los últimos años".

Y es que el dirigente popular ha lamentado que cuando se trata de proyectos e inversiones del Gobierno de Sánchez para la provincia de Granada "encontramos la misma respuesta y el mismo modus operandi"."A los retrasos del Estudio Informativo de esta línea férrea", ha señalado "los agravios por dejadez que sufren los granadinos al no contar con un Ejecutivo para el que Granada ni está, ni se le espera con actuaciones urgentes como los espigones de la Costa Tropical o las canalizaciones de Rules ante la acuciante necesidad de agua en el litoral".

Es por ello, por lo que el presidente de los populares granadinos ha afeado que, cuando se va a cumplir una semana de conocer que el Gobierno de España y la ministra que encabeza la candidatura socialista para Europa "ha perdido 50 millones de euros para el segundo tramo de Rules del que se iba a beneficiar Almuñécar, no hemos recibido explicaciones, no se ha asumido ningún tipo de responsabilidad y tampoco han pedido perdón"."Necesitamos un Gobierno comprometido con inversiones reales en infraestructuras que supongan un despegue de la provincia" y para eso, ha añadido, señalando que "hace falta estar centrado en la gobernabilidad de un país y no estar entregado al chantaje a cambio de un sillón en La Moncloa desplegando una alfombra roja a quienes precisamente no creen en un país cuyas provincias necesitan de políticas que miren a todos por igual y no solo a unos pocos", en alusión al apoyo del Gobierno central en los partidos independentistas catalanes."Granada no puede esperar más, no vamos a consentir más agravios del Gobierno de España, de su presidente Pedro Sánchez y de un PSOE a la deriva que también ha dejado a Granada en un segundo plano guardando silencio", ha dicho animando a todos los vecinos de la provincia a confiar en el Partido Popular el próximo 9J como ya hicieron en las anteriores elecciones autonómicas, municipales y generales.