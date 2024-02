PP: "La falta de respeto del Gobierno de España al campo ha convertido a los agricultores en meros gestores"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado "la falta de respeto" que el Gobierno de España "ha demostrado por la actividad del sector primario convirtiendo a los agricultores en meros gestores del campo que se ven inundados por una gran cantidad de trámites y burocracia que deben cumplir".

Durante su visita a Coín (Málaga), el dirigente 'popular' ha visitado una explotación agrícola de naranjas junto al alcalde del municipio malagueño, Francisco Santos, para reiterar el apoyo de la formación 'popular' a los agricultores y ganaderos de la provincia "que están llevando a cabo movilizaciones y demandando medidas justas para que su trabajo y esfuerzo merezca la pena".

Para Carmona el campo de Coín y el malagueño lleva "agonizando mucho tiempo por diversas causas" como la extrema sequía, el incremento abusivo de los precios o la guerra de Ucrania. "Sin embargo, hay una causa que es la que más perjudica al sector primario y es la falta de respeto y entendimiento que ha demostrado el Gobierno de España con los agricultores y ganaderos", ha añadido.

Así, ha hecho referencia a "la enorme burocracia a la que deben hacer frente los trabajadores del campo para continuar con su actividad, con una nueva PAC que exigía una gran cantidad de trámites para después demostrarse que ni ha sido justa y que además les ha recortado a nuestros agricultores más de 500 millones de euros"; con la "imposición" del cuaderno digital "que ni siquiera la Unión Europea había exigido", o el cumplimiento de la ley para la restauración de la naturaleza y el reglamento fitosanitario."Todas estas son cuestiones que van muy en contra de la continuidad del trabajo en el campo, que se ven obligados a contratar personal externo para tener al día toda la documentación que se les exige", ha añadido Carmona.

De igual modo, ha incidido en que "nuestros agricultores no pueden más", ha continuado el secretario general y ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a "dejar a un lado su miopía política y aplicar las políticas públicas necesarias para adaptarlas a la realidad del campo".

En esta línea, el dirigente malagueño ha manifestado que "toda esta carga burocrática se une a la competencia desleal a la que deben hacer frente los trabajadores del sector primario que deben producir sus alimentos bajo unas directrices europeas que después no se les exige a los productos que son importados por otros países"."Los productores no pueden competir con otros países a los que no se les exige los mismos controles fitosanitarios, los mismos controles administrativos, ni las mismas condiciones higiénicas", ha detallado.

Por todo ello, desde el PP de Málaga ha vuelto a exigir al Gobierno central "acabar con la burocracia en el campo" y trabajar para "exigir al resto de países importadores las mismas exigencias que se les pide a nuestros agricultores".

Mientras tanto, ha afirmado, "el Partido Popular seguirá apoyando las movilizaciones de nuestros agricultores y nos sumaremos a la próxima convocatoria que tendrá lugar el miércoles en la capital malagueña", ha concluido.