El PP pide al Gobierno que "en 2024 dé a Málaga el lugar que merece en la lista de inversiones"

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha mostrado su deseo de que en este 2024 "se materialicen los principales proyectos que el Gobierno tiene pendientes en la provincia" y que "llevan tanto tiempo abandonados". "Desde el Partido Popular no queremos compromisos a medias, Málaga necesita una apuesta real, con inversiones, para seguir avanzando en este 2024", ha apostillado."La provincia debe dejar de estar en el furgón de cola de la lista de proyectos que dependen del Gobierno, respondiendo así al esfuerzo que realizan los malagueños para liderar los principales indicadores económicos, de empleo, de creación de trabajo autónomo y como polo de innovación y tecnológico", ha afirmado Cortés.

De igual modo, ha agregado que "este 2024 Pedro Sánchez debe tomarse muy en serio la gestión del país, elaborando unos presupuestos justos para todos los territorios e impulsando los proyectos necesarios tras cinco años en blanco para Málaga".

Cortés ha querido ponérselo "fácil" a Pedro Sánchez "para que no dude sobre las actuaciones de su competencia que debe priorizar en la provincia" y ha instado al presidente del Gobierno a "recordar dos palabras: agua y movilidad". En este sentido, ha subrayado "el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial para paliar la falta de compromiso del Gobierno de España".

El diputado nacional ha recordado los tres decretos de sequía aprobados por el Gobierno andaluz, que prevé aprobar el cuarto documento en las próximas semanas, así como los 304 millones de euros invertidos desde 2019 en la provincia en materia de agua y los 65 millones previstos en las cuentas de 2024, además de la puesta en marcha del plan 'Sequía Plus' para aplicar "medidas contundentes que garanticen el abastecimiento de agua y que hagan frente a la terrible sequía que sufrimos".

En este punto, ha criticado que "el Gobierno central ni está ni se le espera, con cero euros invertidos en la provincia en infraestructuras hídricas en los últimos cinco años" y ha instado a "impulsar las infraestructuras de interés general del Estado que están pendientes, como las desaladoras de la Axarquía y Mijas".

En relación con la desaladora de la Axarquía, ha recordado que fue declarada de interés general por el Consejo de Ministros pocos días antes de comenzar la campaña de las elecciones municipales "pero nunca más se supo". Por ello, ha criticado al Ejecutivo que "dé ahora la callada por respuesta en lugar de avanzar en esta infraestructura tan necesaria".

Asimismo, Cortés ha pedido que el Consejo de Ministros autorice "de una vez" el trasvase de Iznájar, proyecto en el que la Junta de Andalucía está dispuesta a sufragar la obra, con una inversión de 50 millones de euros, para garantizar a medio plazo el abastecimiento en la zona norte de la provincia.

MOVILIDAD

Por otro lado, en relación con la movilidad, Cortés ha resaltado en un comunicado que "los últimos y continuados incidentes en la red ferroviaria de la provincia han puesto de manifiesto las enormes deficiencias que viene sufriendo desde hace años"."El Gobierno central no sólo debe garantizar el mantenimiento de los trenes, cosa que no está haciendo; sino que es necesario reforzar la inversión, la dotación de personal y la calidad del servicio tanto de Media y Larga Distancia como del Cercanías", ha subrayado el diputado nacional, al tiempo ha recordado que la línea Fuengirola-Málaga es una de las más rentables de toda España y "está pendiente la construcción de un apeadero en Nueva Torrequebrada"."Por no hablar del tren litoral --ha continuado Cortés--; un proyecto vital para vertebrar la movilidad en la Costa del Sol, pese a que el Gobierno central se ha desentendido". "Marbella sigue siendo la única ciudad de más de 100.000 habitantes sin tren a pesar de que los gobiernos populares han apostado por su viabilidad, de manera que el ministro de Fomento Íñigo de la Serna dejó planteadas y estudiadas dos alternativas de trazado, avanzando en los estudios geotécnicos y dotando de presupuesto el Documento Inicial Ambiental", ha recordado.

Asimismo, ha criticado que "cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno metió todo ese trabajo técnico en el cajón, paralizando cualquier avance".

De igual modo, Cortés también ha apuntado al ferrocarril Bobadilla-Algeciras para el transporte de mercancías y ha incidido en que esta infraestructura fue identificada como un elemento a modernizar en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. Por ello, ha lamentado que "sin embargo, en lugar de realizar una actualización completa para adaptarlo a la alta velocidad, se decidió simplemente renovar y electrificar la línea existente".

Por otro lado, el diputado nacional malagueño ha insistido en que el PP de Málaga ha exigido al Gobierno un tercer carril desde Vélez-Málaga hasta El Palo "para dar solución a los problemas de tráfico que sufren cada día los vecinos que vienen desde la zona este de la provincia hasta Málaga" y ha pedido "celeridad al Ministerio de Transportes con los estudios de movilidad porque los malagueños no pueden soportar otros cinco años de atascos".

En esta misma línea, ha destacado que el tercer carril desde Puerto Banús hasta San Pedro Alcántara, en Marbella, "sigue siendo una reclamación histórica" por la formación política y el propio Ayuntamiento "para acabar con el cuello de botella que se produce en esta zona a consecuencia del aumento poblacional del municipio".

A juicio de Cortés, "la mejora de las carreteras en la provincia son una asignatura pendiente para Pedro Sánchez" y ha señalado "el bloqueo del acceso norte al aeropuerto o el desdoblamiento de los accesos hacia Alhaurín de la Torre, que finalmente va a ejecutar la Junta de Andalucía ante la inacción del Gobierno".

También ha afeado al PSOE que "propicie bonificaciones de hasta el 75% en las autopistas gallegas, a tenor del pacto alcanzado con el BNG para la investidura de Sánchez, mientras que los malagueños se enfrentan a subidas de precios en los peajes de la AP-7 y la AP-46, propiciando así la desigualdad territorial".

Asimismo, Cortés se ha referido a la remodelación de los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo, proyectos que contarán con una dotación presupuestaria de 3,4 millones por parte del Ayuntamiento de Málaga en 2024, "si bien es necesario que el Gobierno arrime el hombro"."Lo mismo pasa con el proyecto de regeneración de los Baños del Carmen, que por fin cuenta con el estudio de impacto ambiental y es la Demarcación General de Costas la que debe asumir el compromiso de activar las obras", ha puntualizado.

Por todo ello, el diputado nacional por el PP malagueño ha destacado que los proyectos impulsados a lo largo de este 2024 "serán determinantes para que nuestra provincia siga en la buena senda de crecimiento de los últimos años gracias a las políticas del Gobierno andaluz de Juanma Moreno y el empuje de la Diputación Provincial y los ayuntamientos, pese a la ausencia inversora del Gobierno" y ha insistido en que "necesitamos el compromiso de todas las administraciones para poder seguir avanzando".