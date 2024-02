El PP exige al Gobierno el arreglo "inmediato" de la N-540, la carretera que une Lugo y Ourense

El grupo provincial del BNG presentará una moción en el próximo pleno para reclamar al Estado que "intensifique" el mantenimiento

Diputados, senadores y otros miembros del PP de Lugo han participado este sábado en una concentración en Chantada para reclamar al Gobierno el arreglo y mantenimiento "inmediato" de la N-550, la carretera que une Lugo y Ourense.

Los populares consideran "lamentable" el estado de mantenimiento de esta vía y aseguran que "pone en riesgo la seguridad de los conductores" ante "la total falta de avances del Gobierno de Pedro Sánchez en su arreglo".

Tal y como han trasladado en una nota de prensa, aseguraron a los vecinos de los municipios afectados que comparten sus reclamaciones y que defenderán su arreglo "todas las veces que sea necesario hasta que esté en buenas condiciones".

En esta línea, el portavoz provincial popular, Antonio Ameijide, ha afirmado que "urge" el arreglo de esta carretera transitada a diario por miles de vehículos y ha denunciado que "el plan de rehabilitación anunciado hace unos días por el Gobierno de Pedro Sánchez fue electoralista e insuficiente". "Necesitamos un arreglo inmediato de esta vía y no un plan a más de tres años, en el que para 2024 existe una partida ridícula", ha defendido.

Asimismo, Ameijide ha criticado "la nefasta" negociación para Lugo y Galicia "realizada por José Ramón Gómez Besteiro" que, en opinión del popular, "dio todo a Cataluña y a País Vasco, mientras marginó a Galicia totalmente". "Esta es la realidad de la negociación entre PSOE y BNG: no hay inversiones para Galicia", ha reprochado.

RECLAMACIONES DEL BNG

Por su parte, el grupo provincial del BNG ha avanzado que presentará en el próximo pleno --27 de febrero-- una moción para reclamar al Gobierno central que "intensifique" las labores de mantenimiento en la N-540 y que tramite "por el procedimiento de urgencia la reforma integral de esta vía".

Para los nacionalistas, la licitación de la reforma, "con un plazo de ejecución de 36 meses", supone "un horizonte inasumible dado el estado de la vía", que provoca "incidencias más o menos graves a diario".

Según han detallado en una nota de prensa, la moción concreta que "no es suficiente con incrementar el número de señales de peligro que avisan del firme en mal estado, ya que este tipo de actuaciones no evita el incremento de incidencias con las ruedas, con los parabrisas e incluso accidentes de tráfico, y demanda actuaciones provisionales que restauren el firme en las zonas más dañadas, en tanto no se ejecuta la reforma definitiva".