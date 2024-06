PP afea a Gobierno que "siga sin contemplar" nuevas medidas para que familias hagan frente a escala de precios

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha afeado al Gobierno central que "siga sin contemplar nuevas medidas para que las familias puedan hacer frente a la escalada continuada de precios"."La inflación acumulada desde que gobierna Pedro Sánchez es ya del 19%", ha subrayado Conde, al tiempo que ha advertido de que "el aumento de precios en España está por encima de la media de la Unión Europea".

Ha incidido en que "el problema de España con inflación sigue siendo muy grave" y ha asegurado que "la cesta de la compra ha subido más de un 35% desde gobierna Sánchez". En este punto, ha destacado que "al no existir ya compensaciones a los sobrecostes energéticos, el precio de los alimentos sigue siendo muy volátil".

Al respecto, Conde ha lamentado que "la indolencia de Sánchez con la inflación está cambiando los hábitos alimenticios de los españoles y los malagueños" y ha dicho que "el precio disparado del aceite de oliva, producto que se ha encarecido un 63% en el último año, hace peligrar algo tan nuestro como la dieta mediterránea".

El vicesecretario 'popular' ha analizado los datos del INE sobre el IPC correspondiente al mes de mayo, "que recogen una subida de precios en Málaga del 0,4% y una tasa de incremento interanual que se sitúa en el 3,6%", por lo que ha alertado de que "la inflación ha vuelto a entrar en un ciclo de repuntes".

Así, ha incidido en un comunicado en que "el coste de la vida es cada vez mayor, de manera que familias y autónomos siguen perdiendo poder adquisitivo", al tiempo que ha indicado que "la electricidad y el combustible son un 11% más caros que hace un año en Málaga, mientras que el precio de los carburantes no baja lo suficiente"."Los ciudadanos necesitan medidas estructurales que ayuden a afrontar esta subida continuada de los precios y no medidas puntuales para salir del paso", ha señalado y, por último, ha agregado que "desde las instituciones en las que gobierna el PP trabajamos para adoptar políticas que no asfixien a los ciudadanos y que les ayuden a tener un poder adquisitivo cada vez mayor, como puede ser la bajada de impuestos".