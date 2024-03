PP y JM+ reafirman su pacto de gobierno tras cerrar una "crisis" con diálogo y compromiso para acelerar proyectos

El PP y Jaén Merece Más han reafirmado este martes su pacto de gobierno en el Ayuntamiento de la capital tras cerrar una "crisis"--con las negociaciones de JM+ y PSOE para explorar la posibilidad de una moción de censura, descartada actualmente-- con "diálogo" y el compromiso de "acelerar" proyectos que redunden en el desarrollo de la ciudad.

Los presidentes de ambos partidos, Erik Domínguez y Juanma Camacho, han comparecido junto al alcalde, Agustín González (PP), y el primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo, para escenificar esa unidad. Se basa, según han dicho, en poner a "Jaén por delante" y en plantear "avances" en las medidas incluidas en el acuerdo que firmaron en junio ante notario y que supuso dar la Alcaldía a los 'populares' frente a los socialistas, que ganaron las elecciones municipales."Lo que estamos hablando hoy no es que sean cosas nuevas, simplemente es acelerar y comprometer a la Junta, que se comprometa, y el PP, desde el gobierno municipal, en este caso también de la mano de Jaén Merece Más, a impulsar todo lo que se le debe a Jaén", ha explicado Camacho, quien ha defendido que su partido es y siempre será"reivindicativo" y demanda a todas las administraciones.

Precisamente, en ese carácter ha argumentado que reclaman y también escuchan "a todo el mundo", como han hecho con el PSOE, ante el que incidieron como uno de los puntos principales en la abultada deuda del Ayuntamiento, superior a 600 millones de euros, "siempre "dentro de la legalidad", de modo que, si una quita como tal no es viable, se articulen "mecanismos extraordinarios".

En todo caso, ha matizado que, "para llegar a una moción, primero hay que tener un acuerdo" que "nunca ha existido porque nunca se han adaptado". "Está descartado, no hay ninguna posibilidad ahora mismo de que prospere nada", ha subrayado el presidente de JM+."Nuestro propósito es de plena estabilidad y, desde luego, sí requerimos el compromiso del PP para que cumpla, igual que nosotros como Jaén Merece Más tenemos que cumplir desde nuestra área de gobierno municipal en desarrollar lo que corresponde a la ciudad", ha agregado.

De su lado, el presidente provincial del PP ha valorado que se refrende el pacto. "En todos los matrimonios hay crisis y quizás esta llegó un poquito antes de tiempo, es verdad. Pero también es verdad que el momento político actual y coyuntural quizás ha sido lo que ha propiciado esta situación", ha señalado.

Ha destacado que "se resolvió con diálogo, con unidad y poniendo a Jaén por delante de cualquier otro asunto", de modo que las conversaciones de ambos socios "han dado lugar a unos avances dentro del acuerdo" y algunas cuestiones "novedosas".'PROYECT MANAGER'

Es el caso del 'proyect manager', que "no lo contrata al Ayuntamiento", sino que "sale de un trabajo arduo que viene realizando la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP)" de la Junta, y que "va a hacer es darle una singularidad específica a la provincia de Jaén". "Gerencias son las que se le dan de la gerencia IDEA, tenemos una por provincia, pero coordinadores con 'project manager' de la UAP no va a haber ninguno salvo el de Jaén", ha apostillado.

Sobre su labor, Domínguez ha declarado que "todas las inversiones tractoras que a partir de ahora puedan estar viniendo para Andalucía" encontrarán a través de esta figura "un acompañamiento para poner a Jaén como tierra de inversión prioritaria".

Se trata de que "esos proyectos tractores se prioricen para que acaben en Jaén y no en otras provincias", para lo que podrá"monitorizar para ir apartando trabajos burocráticos, ir encontrando la mejor viabilidad para sus proyectos y la mejor ubicación".

Para ello, además, ha aludido al compromiso de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para que las líneas de incentivos para empresas que gestionará Andalucía Trade tengan "una singularidad específica" y con prioridad para Jaén"."Si un empresario tiene ese proyecto que estaba pensando en llevarse a otra ciudad o que le faltaba encontrar la cofinanciación para llevarlo a cabo, algunas de las líneas hablan de hasta el 75 por ciento de la financiación para la viabilidad del proyecto", ha resaltado.

En esta línea, el alcalde ha defendido el "compromiso" del Gobierno andaluz con Jaén y ha destacado que el 'proyect manager' es "algo muy positivo" para la provincia en su conjunto, con personas "asignadas para proyectos concretos" que realicen un "trabajo transversal" y de seguimiento para que "sea totalmente ágil y real".

Junto a ello, ha defendido la labor del equipo de gobierno en lo que va de mandato y, ante la posibilidad de que se formalizara la moción de censura, ha indicado que, "cuando uno hace su trabajo, duerme tranquilo".

TRABAJO MUNICIPAL

"Como equipo de gobierno nunca ha faltado ese trabajo", ha dicho González ante conversaciones que pueden ser algo "legítimo" por parte de JM+, pero no tanto que desde el PSOE se trate de poner "palos en las ruedas" de la labor en el Consistorio, tratando también de "empozoñar" la relación de los socios.

Frente a ello, ha reivindicado que "en tan solo diez meses" se está trabajando en el nuevo PGOU y el distrito digital El Banco, se ha "logrado sacar" proyectos con cargo a la Edusi y se volvió a ceder a la Junta el inmueble para albergar el Conservatorio de Danza.

También ha hablado de la necesaria mejora de servicios y tiempos ferroviarios y, sin renunciar la llegada del AVE, ha planteado a corto plazo "alternativas viables" para conectar Jaén con el AVE que va de Madrid a Córdoba: adaptando esa vía al ancho ibérico de Córdoba a Jaén o poner "trenes expresos" Jaén-Córdoba, que "sería todavía más accesible, más asequible y más fácil". Al hilo, ha recordado que es una competencia estatal y ha destacado que "la Junta de Andalucía que se compromete a colaborar en la financiación".

PRESUPUESTO

Igualmente, han empezado a trabajar con el Ejecutivo autonómico en "otra deuda también histórica", como es el solar del APA III, en pleno casco histórico, y desde la Concejalía de Hacienda se está elaborando "una auditoría interna" del Ayuntamiento de cara a poder "poder sacar un presupuesto"."Está siendo complicado porque es muy difícil equilibrar un presupuesto como el de Jaén, esencialmente con una de las mayores deudas de España", ha lamentado, no sin recordar que está prorrogado desde 2017. A su juicio, esta situación "no se puede arreglar si no es con cierto apoyo por parte del Gobierno" que hasta ahora "no" han encontrado y lo van a seguir pidiendo "siempre dentro de la constitucionalidad".

MUSEO ÍBERO

Por su parte, el primer teniente de alcalde se ha detenido en otros de los puntos en los que se traduce "este nuevo impulso" al compromiso entre ambos partidos. Uno es la musealización del Museo Íbero, inaugurado en 2017 sin colección permanente y para la que se contemplan 4,4 millones con 2026 como horizonte para su finalización. Según ha precisado, se va "a adelantar" esa fecha "y que toda la musealización esté terminada al final de 2025".

En esta materia, además, ha anunciado que se tiene "el compromiso de la Junta de Andalucía para delimitar los espacios necesarios para crear el Museo del Recreativo", para lo que también se está"en contacto con el propietario" de una colección que ha calificado de "impresionante" y por la que recibe ofertas constantemente.

Vallejo ha aludido, asimismo, a la apuesta autonómica "por poner en torno a 700.000 euros para un plan de empleo específico para la ciudad de Jaén" enfocado a colectivos vulnerables y que se desarrollaría a través de la Concejalía de Empleo y el Imefe.

Finalmente, ha hecho un llamamiento al Gobierno para que las inversiones planteadas en las conversaciones que JM+ ha mantenido con el PSOE "sigan viniendo a Jaén", "independientemente de que haya o no haya, en este caso no va a haber, moción de censura".