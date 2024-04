PP-M critica la "obsesión patológica" del Gobierno con Madrid tras las declaraciones de la ministra de Vivienda

La vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha criticado este jueves la "obsesión patológica" del Gobierno de España con la capital, tras las declaraciones de ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha afirmado que no quiere que el centro sea "un parque temático" con la proliferación de viviendas turísticas."La verdad es que no hay un solo día en que no haya un ministro hablando de Madrid. Tienen una obsesión un poquito patológica, la verdad, con esta ciudad", ha censurado la también portavoz del Gobierno municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Así, ha valorado que cuando el Gobierno toma alguna decisión con respecto a Madrid es "para empeorar las cosas" y se ha mostrado "muy poco optimista" de que haya mejoras en este sentido."Hasta ahora no hay una sola medida que haya adoptado el Gobierno de España que venga a ayudar a Madrid, sino a obstaculizar su progreso, su desarrollo y, por lo tanto, pues seguramente en este ámbito tampoco vendrán a ayudar", ha afirmado Sanz.