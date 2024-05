PP-M acusa al PSOE de generar una "nueva polémica artificial" con las palabras de Ayuso sobre Hamás y ETA

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado al PSOE y al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, de generar una "nueva polémica artificial" con las palabras de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre Hamás y ETA.

Ayuso, durante el Pleno de la Asamblea, espetó a Más Madrid que las democracias pretenden hacer "con Hamás lo mismo que con ETA". "Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando", lanzó durante su intervención.

A esto respondió Lobato quien pidió directamente a la Dirección Nacional de su partido que presentase una querella contra la dirigente madrileña por considerar que la presidenta había dicho que el PSOE "ha instado a ETA a matar" a cambio de una autonomía."Si cada vez que nosotros nos sintiéramos ofendidos por algo que ocurre en este Pleno de la Asamblea, tuviéramos que irnos a presentar una querella, tendríamos colapsada la Justicia española. Y como saben ustedes, nosotros solo acudimos a los tribunales cuando vemos chicha e indicios, como así ocurrió con el 'caso Koldo'", ha señalado, por su parte, Serrano en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

El 'número dos' del PP madrileño ha defendido que lo que quieren manifestar, como han dicho en "numerosas ocasiones", es que no se oponen "a la existencia de un Estado Palestino" pero no "a la carrera de manera unilateral como pretende Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz", haciendo que "las democracias premien a quien mata"."En ningún momento la presidenta ha instado a nadie a matar. Lo que está condenando, como lo están condenando naturalmente otros muchos países europeos, es que se premie el asesinato y el terrorismo. No olvidemos que esta acción, esta decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez, es la consecuencia o la respuesta a la mayor masacre contra el pueblo israelí desde el Holocausto", ha subrayado.

Serrano ha hecho hincapié en que Ayuso hablaba de "las democracias" y no del PSOE y que, además, era "una respuesta a Más Madrid", después de que Díaz "hiciera alusión a esa frase terrible de Hamás, de desde el río hasta el mar".

El 'popular' ha trasladado que no entienden "por qué el PSOE y el señor Lobato se han dado por aludidos en esta cuestión cuando en esta polémica el señor Lobato no pintaba una castaña". Cree que puede tratarse de "una llamada de atención para que le hagan un poco de casito".