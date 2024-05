El PP de Málaga quiere llevar "las políticas de éxito" de De la Torre a Europa

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha ensalzado "las políticas de éxito" del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "que son las mismas que el Partido Popular quiere trasladar a Europa, porque allí donde gobernamos demostramos la eficacia y el compromiso de nuestra gestión"."De la Torre construye la política de las pequeñas y de las grandes cosas, sus recetas las hemos llevado por toda la provincia y ahora vamos a exportarlas a la institución europea", ha afirmado.

En este sentido, Carmona ha hecho referencia a los últimos datos publicados sobre creación de empleo en donde "Málaga vuelve a situarse como la locomotora de España, no sólo por su fortaleza en el número de autónomos sino también porque ya es la cuarta provincia a nivel estatal con mayor crecimiento en el número de afiliados", ha afirmado."Si Málaga y Andalucía son hoy el buque insignia en la creación de empleo y riqueza es porque el Partido Popular está detrás de todos estos éxitos", ha añadido.

Carmona, acompañado, además, por la coordinadora de la campaña electoral europea en Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha reunido al Comité de Campaña de la formación malagueña para seguir avanzando en la estrategia electoral de cara a los próximos comicios."Nos reunimos en uno de los distritos más poblados de la capital, en Carretera de Cádiz, porque el Partido Popular se caracteriza por estar a pie de calle y escuchar a los vecinos y porque los malagueños deben saber todo lo que nos jugamos en Europa", ha añadido.

De igual modo, el dirigente 'popular' malagueño ve "prioritario" que desde la formación política "se lleve a cabo un intenso trabajo para trasladar a la ciudadanía la importancia de las elecciones europeas"."Queremos municipalizar esta campaña; hablar con los vecinos sobre los problemas que les afectan, sobre su día a día, y trasladarles la importancia de estas elecciones para que la voz de Málaga y Andalucía resuenen con fuerza en Europa", ha señalado.

Para Carmona, "un PP fuerte en Europa será capaz de decir mucho en materia de economía, agua, movilidad o agricultura; aspectos fundamentales para el desarrollo y crecimiento de nuestra tierra", así"como trabajar para que la recepción de fondos europeos se establezca de forma equitativa y no por decisiones políticas como se está haciendo ahora"."No es lógico que los vecinos de Málaga reciban diez veces menos de Fondos Next Generation que los vecinos de Barcelona. El Partido Popular va a equilibrar esta balanza y le va a mandar un mensaje muy claro a Pedro Sánchez y a su Gobierno: no vamos a permitir que el PSOE siga borrando de la agenda europea los proyectos indispensables para Málaga y Andalucía", ha criticado.

En este punto, Carmona ha afeado que Sánchez y su Gobierno han demostrado "que la desidia y los agravios son su seña de identidad, entregado a sus propios intereses y al de sus socios"."Ante un presidente del Gobierno que ve las elecciones europeas como un plebiscito sobre su continuidad, los malagueños le vamos a responder en las urnas que estamos cansados de ser rehenes de su estrategia política y de su falta de compromiso ante proyectos fundamentales para nuestro crecimiento", ha señalado.

Así, ha puesto como ejemplo el proyecto del tren litoral "que ha dejado de ser una reivindicación del Partido Popular para convertirse en un clamor de toda la sociedad malagueña" y que "Pedro Sánchez ha sacado de su planificación, al igual que Zapatero lo hizo en 2011 cuando eliminó el tren hasta Algeciras de la Red Transeuropea".

Además, ha continuado, "Europa debe reconocer el peso del campo andaluz y malagueño" y "para ello vamos a contar con el aval de la que ha sido hasta ahora titular de la Consejería de Agricultura, Carmen Crespo, para darle a nuestra región y a su sector primario la importancia que merece en las políticas agrarias europeas", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido en la "la importancia" de las elecciones europeas y en la participación en las mismas.