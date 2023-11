El PP reprocha al PSOE sus críticas "partidistas" en la red social X por los "tontos" comentarios en Univision

Después de que el Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla haya publicado un mensaje en la red social X, antes Twitter, criticando al Gobierno local del PP por los comentarios sobre la ciudadanía local de dos presentadores de la televisión estadounidense en español Univisón con motivo de la gala de los premios Grammy Latinos, el PP ha acusado a los socialistas de un "uso partidista" del evento. Defendiendo que la gala ha sido beneficiosa para la ciudad, el PP ha manifestado que "a palabras necias, oídos sordos".

En concreto, los citados presentadores de Univision manifestaban en una de sus retransmisiones sobre la ceremonia de los Grammy Latinos, celebrada en la capital andaluza, que "en Bilbao se trabaja todo el día porque están todas las empresas, pero en Sevilla la gente está de fiesta el día entero".

Ante ello, el grupo socialista plantea en su publicación en la red social X "¿qué trabajo previo de promoción de Sevilla como destino de inversiones ha hecho José Luis Sanz para que se traslade al mundo justo lo contrario de lo que se pretendía?", reclamando esclarecer "cuántas reuniones con inversores ha propiciado aprovechando los Grammy" o si el primer edil popular "se ha limitado a ir a la gala".

Ante ello, el portavoz del PP en el Ayuntamiento ha opinado que el PSOE incurre en una "bajeza política insuperable y un uso partidista de los Grammy, haciendo daño a Sevilla". El edil del PP ha considerado que el PSOE "no alcanza a entender los beneficios que ha tenido la gala para la ciudad porque su único objetivo ahora es ensuciar el gran éxito que ha supuesto la celebración de los Grammy".

A su juicio, cuando el PSOE gobernaba la ciudad "no movió ni un dedo ante los preparativos necesarios para la celebración de los Grammy", que "han sido un éxito y Sevilla y los sevillanos han estado a la altura como no podía ser de otra manera"."Unos comentarios tan tontos en un show televisivo no pueden empañar la realidad: que la celebración de los Grammy en Sevilla ha conseguido que el mundo entero ponga su mirada en la ciudad", ha defendido Bueno, exponiendo que "a palabras necias, oídos sordos".