El PP exige al PSOE el cese de su portavoz en Ronda y le insta a "respetar la decisión judicial"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido a la dirección provincial del PSOE "el cese inmediato" de su portavoz en el municipio malagueño de Ronda, Francisco Cañestro, e insta a los socialistas "a respetar las decisiones judiciales tras acordar el juzgado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa iniciada tras la denuncia del PSOE sobre la futura estación de autobuses".

Ha recordado que dicha causa se inició en 2020 a raíz de la denuncia de dos miembros del PSOE local, en la que ponían en duda la legalidad de la planificación urbanística en torno a la construcción de la futura estación de autobuses del municipio, acusando a la alcaldesa y al equipo de gobierno de prevaricación urbanística

Carmona ha recordado en un comunicado que "la propia Fiscalía ya había solicitado el archivo de dicha causa hasta en dos ocasiones" y ha lamentado "el uso obsceno y absolutamente censurable de los socialistas rondeños con el único objetivo de mentir a la opinión pública y tratar de sacar rédito político de cara a las pasadas elecciones municipales y generales de mayo y julio de 2023".

El dirigente 'popular' ha advertido de que "seguir soslayando la imagen de la Justicia en beneficio propio, poniéndola en cuestión como también estamos viendo por parte de la cúpula nacional del PSOE, no es el camino", alegando que "el uso partidista de los órganos judiciales para manchar la imagen del equipo de gobierno local es indecente, por lo que los responsables socialistas en Ronda deberían pedir perdón y dimitir, en este orden".

No obstante, ha proseguido, "ante la negativa de dimitir expresada ayer por el portavoz socialista", Carmona ha apelado a la dirección provincial del PSOE, subrayando que "no se pueden verter acusaciones tan graves sobre el equipo de gobierno y contra la propia alcaldesa, mintiendo a los vecinos y poniendo en cuestión el trabajo de los técnicos y funcionarios municipales, y que esta actuación no tenga consecuencias políticas".

Por ello, el dirigente 'popular' ha insistido en que "los rondeños no merecen ese tipo de política tramposa y farragosa, de manera que lo mejor que puede hacer el secretario general del PSOE malagueño es cesar a su portavoz en la ciudad del Tajo y devolver la decencia y la honradez al Consistorio rondeño", ha concluido.