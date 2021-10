PP y PSOE retomaron el viernes la negociación del Presupuesto de 2022

Los equipos negociadores del PSOE y de la Consejería de Hacienda volvieron a verse el pasado viernes para retomar la negociación sobre el Presupuesto de 2022. La parte socialista la lidera Gaspar Llanes, persona de confianza de Juan Espadas y ex secretario general de Economía durante algunos gobiernos de su partido. Esto indica que la aparente reconciliación que alcanzaron el PP y el PSOE durante el debate del estado de la comunidad es seria, aunque ambas partes desconfían de las razones ocultas del otro.

Un consejero del Gobierno de Juanma Moreno ha definido como un "malentendido" lo ocurrido con el PSOE en la negociación. Hubo una reunión entre Espadas y Juanma Moreno el 1 de octubre; después, una más técnica el 18 de octubre, en la que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, creyó que debía esperar una respuesta socialista. La otra parte creyó lo contrario, pero la irrupción del diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis hizo pensar al PP que Ferraz imponía el final de la negociación. No había sido así, lo que subrayó el diputado socialista es que la no renovación de 8.000 sanitarios del SAS era muy difícil de aceptar por su partido, y de hecho nunca se dieron por concluidas las conversaciones.

El PP sostiene que es la dirección federal del PSOE y Pedro Sánchez quienes no desean el acuerdo en Andalucía, pero las fuentes socialistas indican lo contrario. A Sánchez hasta podría beneficiarle un acuerdo presupuestario para mostrar a Pablo Casado que hay otros modos, más constructivos, de ejercer la oposición. No obstante, el obstáculo que señaló Celis es bien cierto, muchos en el partido no entienden por qué salir a rescatar al PP justo cuando tiene que comenzar a gobernar sin los colchones presupuestarios de la pandemia. Las manifestaciones por la situación de la Atención Primaria se sucedieron en distintas ciudades andaluzas el jueves pasado, y hoy domingo se acaban los contratos de 8.000 contratados del SAS.

Aun así, hay margen para un acuerdo, hasta el 18 de noviembre no se acaba el plazo para presentar enmiendas de devolución. Si el PSOE lo hiciese, las cuentas estaría, definitivamente, descartadas. Lo que provocó el enfado de los socialistas es que el Gobierno anunciase que aprobará el proyecto de Presupuestos el próximo miércoles, con lo que cualquier cesión tendría que producirse durante el trámite parlamentario.

Juanma Moreno explicó el miércoles pasado en el Parlamento cuáles son las ventajas de las nuevas cuentas para la sanidad pública andaluza. El SAS contará con 1.000 millones de euros más que en 2022, consolidará 12.000 de los 20.000 empleos que generó la lucha contra el Covid hasta sumar 18.500 trabajadores más que hace tres años. De estas contrataciones extraordinarias no se acaba ninguna de médico, nada en la Atención Primaria y se conservan dos de cada tres empleos de enfermería. Y es que el Presupuesto de 2022 es expansivo, contiene un aumento del 9% del gasto corriente y llega a los 43.800 millones de euros.

Lo que ha quedado patente en el debate sobre la comunidad es que Vox ha roto, de modo definitivo, con el PP. Se trata de un movimiento táctico, porque volverán a negociar después de las elecciones, pero para Santiago Abascal es preciso que se convoquen comicios, cuanto antes, en Andalucía. El sondeo que esta semana se ha publicado en los diarios del Grupo Joly, el realizado por DYM, indica que se está produciendo un trasvase de electores desde Vox al PP. No es masivo, pero ése es el temor de Abascal, que el tiempo mejore las expectativas del PP andaluz hasta que Vox sea necesario pero no imprescindible en la confección del Gobierno.

Tras escuchar la intervención del portavoz de Vox, Manuel Gavira, Juanma Moreno supo que sus aliados parlamentarios se retiraban. Sólo el PSOE le podía salvar de esta situación. Por eso, Juanma Moreno volvió a ofrecer una mesa de negociación y le aprobó 17 enmiendas de resolución a los socialistas. No salió adelante, sin embargo, la que solicitaba la renovación de todos los contratos del SAS.

Hay un último factor que definirá la posición del PSOE: el congreso regional de Torremolinos del próximo fin de semana. De la fortaleza con la que Juan Espadas salga de ese cónclave dependerá su autonomía en el partido. Al nuevo líder le conviene que las elecciones andaluzas sean en mayo, como serán si hay finalmente Presupuesto. Sin cuentas, Moreno tendría que convocar antes de que finalizase el invierno. De momento, Espadas está reconduciendo las batallas internas en las provincias, hasta el punto de que puede llegar a Torremolinos con una relativa paz.