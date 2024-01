El PP sopesa acciones legales contra Rafael Recio y defiende la "legalidad" del tanatorio de Mairena del Alcor

El secretario general del PP de Sevilla, José Ricardo García, ha manifestado este lunes que su partido estudia "acciones legales" contra el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, por presunta "difamación y falsas acusaciones de prevaricación", después de que el mismo reclamase "explicaciones" a los populares por el crematorio promovido por una empresa privada en Mairena del Alcor, municipio gobernado por el PP, en unos suelos que el Consistorio adjudicó a un empresario actualmente miembro del PP de El Viso del Alcor según señala el PSOE, que a su vez los vendió a una empresa que los cedió a otra sociedad relacionada con un segundo miembro del PP andaluz."Recio ha realizado unas declaraciones públicas contra el presidente del PP sevillano, Ricardo Sánchez, en las que miente deliberadamente con el único ánimo de desacreditarlo sin un mínimo fundamento. No todo vale y el PP de Sevilla no va a permitir falsas acusaciones contra cargos públicos honestos", ha señalado José Ricardo García, al tiempo que ha pedido al PSOE provincial que "se dedique a trabajar por los ciudadanos, que hay mucho que hacer, en lugar de perder el tiempo lanzando falsas acusaciones".

En relación a ello, el secretario general del PP de Sevilla y parlamentario andaluz ha explicado que en mayo de 2017 se llevó a cabo un procedimiento de enajenación mediante subasta de las parcelas del Polígono Industrial Gandul de Mairena del Alcor, en el cual los concejales del PSOE "formaron parte de la composición la Mesa de Contratación correspondiente", un proceso "declarado desierto por no presentarse ningún licitador"."En estos supuestos de enajenación de parcelas en las que no hay concurrencia, la ley permite pasar al procedimiento de adjudicación directa durante un año para la enajenación de los bienes patrimoniales que no llegasen a adjudicarse por falta de licitadores", señala, exponiendo que ya en junio de 2018, la empresa del empresario Manuel Ruiz Pineda, miembro del PP de El Viso del Alcor, presentó"toda la documentación requerida para la adquisición directa de dichas parcelas" y por eso resultó adjudicataria de los terrenos.

En un marco en el que Manuel Ruiz Pineda figura como cabeza de lista en la candidatura del PP de El Viso del Alcor en las elecciones municipales de 2023, Ricardo Sánchez ha precisado que si bien Rafael Recio le "señala como miembro del PP para acusar de supuesto favoritismo a Ricardo Sánchez, apareció cómo número 8 en las listas de Ciudadanos en fecha posterior a la adquisición de la parcela en las elecciones locales de 2019 en El Viso".

Al punto, ha señalado que Ciudadanos "había sido socio de legislatura del gobierno de la Junta de Andalucía del PSOE" hasta 2018, tras lo cual desde comienzos de 2019 cogobernaba la Junta con el PP.

García ha precisado que fue el 24 de mayo de 2021 cuando fue solicitada la licencia de obra para la construcción de un tanatorio en la parcela en cuestión, cuando Ricardo Sánchez ya no ocupaba la alcaldía de Mairena del Alcor, pues le había sucedido el también popular Juanma López. El presidente del PP sevillano, según ha defendido, "no tenía participación alguna en el procedimiento, que además se ajusta a todos los principios legales".

Así, ha acusado a Recio de "mentir y utilizar los engaños y la política del todo vale al más puro estilo sanchista como fiel servidor del presidente del gobierno más nefasto de la historia democrática"; al protagonizar "una sarta de acusaciones gratuitas y falaces con las que intenta realizar una denuncia pública de un asunto que de ser cierto y tener fundamento legal, lo preceptivo sería llevarlo ante los tribunales"."Se trata de una nueva cortina de humo a cuenta de la precaria situación del PSOE sevillano ante la ciudadanía por su actitud de sumisión al gobierno de Pedro Sánchez y su falta de valor para reclamar a su presidente los agravios continuos a Andalucía y a la provincia de Sevilla en favor de los territorios gobernados por sus socios separatistas", ha enfatizado.