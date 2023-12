El PP critica que Sánchez "aumenta la recaudación por impuestos el doble de lo que revierte en Málaga"

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este miércoles que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "ha aumentado la recaudación por impuestos en Málaga el doble de lo que revierte en la provincia" y ha destacado que "a Sánchez le sale a pagar a los malagueños, tras incrementar un 60% el dinero que ingresa vía fiscal, mientras que sólo eleva un 32% las entregas a cuenta a las entidades locales".

Así, Ortega ha lamentado que "el Gobierno presuma de haber incrementado un 32% las entregas a cuenta a los ayuntamientos y a la Diputación de Málaga, cuando la recaudación fiscal por parte del Estado ha subido un 60% desde que Sánchez es presidente"."No sabemos de qué presume el PSOE", ha manifestado el dirigente 'popular', al tiempo que ha señalado que "si el Gobierno no ha ejecutado inversiones en Málaga durante los últimos cinco años y, además, eleva las entregas a cuenta un 32% cuando recauda un 60% más, esto significa que el crecimiento tenía que haber sido el doble".

En este punto, Ortega ha preguntado al PSOE de Málaga "dónde está el resto del dinero, que no llega a la provincia y pertenece a los malagueños". Además, ha lamentado que "Sánchez no ha ejecutado ni una sola inversión en carreteras, ni en infraestructuras ni en materia de agua en la provincia desde que es presidente"."Es obligación del Gobierno destinar esos fondos a los municipios, no es ninguna proeza; un dinero que además llega con retraso tras cinco años de inacción por parte el Gobierno en Málaga", ha insistido y ha apuntado que "el incremento de la recaudación del Estado en Málaga por impuestos se cifra en 1.600 millones de euros".

De igual modo, el coordinador general del PP malagueño ha afirmado que "aquí llega la mitad del dinero mientras que Sánchez firma concesiones e inversiones de cara a los próximos años en comunidades como Cataluña, País Vasco y Galicia; prebendas a sus socios de gobierno para mantenerse en el poder que suponen un claro agravio para Málaga y Andalucía".

También Ortega ha reivindicado el carácter "eminentemente municipalista del Partido Popular". "El PSOE congeló la Patrica, que es el dinero que la Junta entrega a los ayuntamientos, mientras que desde que Juanma Moreno es presidente los municipios reciben 1.000 millones de euros más de financiación, un 85% más que con último gobierno socialista", ha señalado.

El dirigente 'popular' ha aludido, además, "a la deuda de 300 millones de euros que los socialistas dejaron en la Diputación Provincial y a la falta de proyectos, frente a una administración saneada actualmente y con hitos que dinamizan los municipios como la Senda Litoral, la Gran Senda, el Caminito del Rey o marcas como Sabor a Málaga y Málaga de Moda".

Por ello, Ortega ha pedido al Gobierno central que "deje de jugar a las cuentas falseadas y destine a Málaga el dinero que merece, adoptando soluciones urgentes en materia de movilidad y agua, revirtiendo así la sequía absoluta de inversiones de los últimos cinco años en la provincia".

Al respecto, ha pedido "celeridad" en las inversiones, "porque llevamos cinco años de retraso y los proyectos que ahora empieza a plantear el Ejecutivo se dibujan en un horizonte de otros cinco o seis años vista" y ha instado también al PSOE a "dejar de mentir a los malagueños, que llevan años sufriendo el aumento de impuestos, la inflación y la subida descomunal de precios mientras que el Gobierno de Sánchez no ha hecho absolutamente nada para paliarlo", ha concluido.