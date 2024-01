El PP celebra el reinicio de las obras del comedor escolar del colegio Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba

El parlamentario autonómico del PP de Córdoba y miembro de la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Cámara regional, José Carlos García, ha celebrado este lunes el reinicio de las obras del comedor escolar del colegio Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba.

García, junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento local y diputado provincial, Gabriel Duque, ha anunciado en una nota que las obras se podrán reiniciar en efecto este jueves una vez se haya firmado el acta de inicio de obra por parte de la empresa adjudicataria de la obra.

Según ha afirmado García, "el gobierno del PP, liderado por Juanma Moreno, cumple con Villanueva de Córdoba con este comedor escolar que era tan necesario", a la vez que ha recordado que "esta obra no ha estado exenta de dificultades, ya que tras todo el procedimiento administrativo y tras iniciarse la obra en mayo de 2023 se encontró una capa granítica y freática por cuestiones del terreno que obligó a paralizarla para encontrar las soluciones a dicho hallazgo y garantizar la seguridad de la inversión"."Ahora, tras salvar esta cuestión, que era totalmente ajena a la administración, se reinician las obras para que los alumnos tengan un comedor con todas las garantías y la seguridad", ha comentado el parlamentario.

La inversión para llevar a cabo estas obras asciende a 322.489 euros y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. "Este comedor escolar facilita la conciliación familiar de los padres de los alumnos de este centro y mejora los servicios que se prestan en él", ha valorado García, quien ha aseverado que "en seis meses los alumnos podrán disfrutar de un servicio de comedor en su centro, con unas nuevas instalaciones y todas las garantías".

El popular ha elogiado "la determinación y el compromiso del gobierno de Juanma Moreno y del PP, así como el trabajo de la Delegación de la Junta de Andalucía que ha logrado salvar las dificultades en la obra". "Otros gobiernos de la Junta no supieron o no quisieron realizar una obra que era necesaria para este centro", ha advertido, para apostillar que "ahora, Andalucía avanza con Juanma Moreno y Villanueva de Córdoba no se queda atrás gracias a inversiones como estas".

José Carlos García ha recordado otras inversiones en materia de educación que el gobierno de Juanma Moreno ha llevado a cabo en este municipio, como los casi 15.000 euros del IES Las Jaras para para la adquisición y mejora de equipamientos de FP en el marco Feder."Con Juanma Moreno en el Gobierno de Andalucía se blinda el compromiso con Villanueva y con todos los vecinos del Valle de Los Pedroches", ha comentado García, quien ha añadido que "desde el PP siempre defenderemos a los vecinos de Villanueva de Córdoba y trabajaremos por ellos buscando inversiones como ésta que mejoran los servicios públicos para que cada día los vecinos vivan mejor".