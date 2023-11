PP y Vox rechazan en el Pleno la ley de amnistía con el voto en contra de PSOE y Hacemos

Los grupos de PP y Vox en el Ayuntamiento de Córdoba han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario, con los votos en contra de PSOE y Hacemos, una moción solicitando el rechazo a la ley de amnistía tras el pacto de PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, todo ello en un debate interrumpido en algunas ocasiones por intervenciones de ediles sin el uso de la palabra. Los dos primeros partidos han defendido la moción ante el Debate de Investidura, mientras que los otros dos han criticado que es la segunda moción sobre la amnistía en el Pleno tras la de octubre, que contó con la misma votación que esta vez.

En concreto, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha empezado su intervención mostrando su "solidaridad, rechazo y condena a la agresión a socialistas que ha tenido lugar en las inmediaciones del Congreso de los Diputados" en la mañana de este jueves, agregando que también le "hubiera gustado recibir esa solidaridad y condena cuando hace exactamente 20 años, en este mismo Salón de Plenos traían responsables de otras organizaciones políticas carteles con nuestras caras, con la palabra asesinos y manchados de pintura roja".

Tras poner un vídeo en el que aparece Sánchez diciendo que "el referéndum, ni la amnistía son posibles", el popular ha advertido de "la indignación de miles de españoles, de decenas de miles de cordobeses que el domingo estuvieron en Las Tendillas, indignados con que les mientan", de forma que ha afirmado que "es un problema de primer orden para los cordobeses, con una movilización que no se ha dado nunca"."Si esa amnistía es tan maravillosa para la convivencia, ¿por qué no la llevaba Sánchez en su programa electoral?", ha cuestionado el edil, para agregar que "si está tan convencido que es la solución a todos los males del equilibrio territorial de España, ¿por qué no convoca elecciones y le pregunta a los españoles qué les parece la amnistía?".

Asimismo, ha manifestado que "no se trata sólo de un tema jurídico, es de dignidad moral y política", porque "Sánchez ahora por siete votos hace un acuerdo inmoral, antidemocrático y, ya se verá o no, inconstitucional e ilegítimo", para remarcar que "el precio que está dispuesto a pagar es someterse a los dictados de Puigdemont cuatro años".

En palabras del popular, "es indigno que el presidente del Gobierno autorice a una delegación española a debatir con un prófugo de la justicia". "Eso es inmoral, no es ético", ha enfatizado el edil, para añadir que "es de las peores indignidades que se han visto en la historia democrática de España, y eso lo ha hecho por siete votos".

Ante ello, ha argumentado que "el problema no es que el PP pueda pactar o no, el problema es que el PP no está dispuesto a pagar el peaje que les pidió Puigdemont para seguir en el poder". "Feijóo no quiere ser presidente porque no quiere vender a España", ha apuntado, para subrayar que "se da una amnistía ilegal, indigna e inconstitucional".

Y ha añadido que "no sólo se va a quedar ahí, es que va a acrecentar la desigualdad entre los españoles, porque esto nos va a costar 15.000 millones con la condonación", así como "la gestión de los tributos 100%". "No quiero ni pensar que empecemos a hablar de un referéndum", ha dicho, para criticar que "el presidente de mi gobierno está dispuesto a vender España, con tal de seguir en el poder".

Mientras, la concejal de Vox Yolanda Almagro ha rechazado la ley de amnistía porque "se humilla a la nación, se legitima el golpismo y se desacredita al Estado de Derecho, toda vez que supone reconocer que fue justo el proceso de secesión e injusto el derecho que lo sancionó", algo que "supone dinamitar el estado constitucional y democrático de derechos", ha expresado.

Al respecto, ha subrayado que "la amnistía da la razón política a los golpistas y legitima el intento de secesión del 1 de octubre de 2017", al tiempo que considera que "se atenta gravemente contra el principio de separación de poderes, ya que se priva a los tribunales de enjuiciar los presuntos delitos cometidos por amnistiados", y es "una nueva bofetada al Poder Judicial y Tribunal Supremo", ha lamentado.

POSTURA DE PSOE Y HACEMOS

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha apoyado la amnistía, como "el resultado del funcionamiento de nuestra democracia y una oportunidad para solucionar un problema histórico, facilitando el encuentro y el diálogo, dentro del marco constitucional, con otras fuerzas políticas de las que nos sentimos bien lejos, pero que también representan al pueblo español", ha sostenido.

En este sentido, ha declarado que "la amnistía no será contraria al Estado de Derecho, si la aprueban las Cortes Generales y convalida el Tribunal Constitucional (TC)", a lo que ha agregado que "Feijóo fracasó en su investidura, porque sólo lo apoya la extrema derecha, mientras que a Pedro Sánchez le dan su confianza la totalidad de grupos parlamentarios, excepto PP y Vox", de modo que "les quedan otros cuatro años en la oposición", ha afirmado.

Entretanto, el edil ha reprochado que "nada más conocerse el acuerdo con partidos independentistas para la investidura pidieron condonar una deuda inexistente, y volvieron a mentir a la ciudadanía, como con el impuesto de vertidos, que confundieron a Pedro Sánchez por Juanma Moreno", al tiempo que ha afeado que "los plenos carecen de puntos de gestión y se limitan a nombramientos de cargos y puestos de representación o a mociones del PP que se olvidan de Córdoba".

Le ha transmitido al alcalde, José María Bellido, que "el único proyecto transformador y de esperanza para el futuro de Córdoba, que es la base logística, ha venido de la mano de quien tanto critica", citando a Pedro Sánchez, asegurando que "este proyecto de Estado y seguridad nacional seguirá adelante con él de presidente", a la vez que ha avisado de "un sinfín de necesidades, carencias y déficits que el gobierno local no aborda".

Ha dicho que los socialistas respetan "las opiniones en contra y a favor de la amnistía, incluso manifestaciones, si son conforme a ley, que se comuniquen a la autoridad y no afecten al orden público". Por ello, ha recriminado a "representantes del PP que no hayan condenado de forma inmediata y sin justificación alguna la violencia contra sedes del PSOE" y ha dicho que en el PSOE tienen "claro que las críticas contra la amnistía son más políticas que jurídicas".

Y el concejal de Hacemos Iván Fernández ha reprochado "la utilización del Pleno y el Ayuntamiento como soporte partidista" por parte del PP, "cuando deberíamos estar debatiendo sobre los problemas que afectan a los cordobeses, pero prefieren embarrar el debate porque solo así sacan un rédito político", al tiempo que les ha afeado "el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" y que es "el partido más corrupto de Europa".

Igualmente, ha mencionado que "el PP es el partido que más indultos ha otorgado", a la vez que ha manifestado que "cuando vociferan que la amnistía es anticonstitucional sólo buscan la bronca, el conflicto", a la vez que ha mantenido que "la Constitución permite que se acuerden amnistías, porque son derechos de gracia" y ha defendido que "se tiene que hacer un diálogo constructivo". "¡No tienen mayoría para gobernar y cuanto antes lo asuman se acabará!", ha indicado, para apostillar que "la amnistía no resulta contraria al Estado de Derecho, ni a la democracia".

El delegado de Contratación y abogado experto en Derecho Administrativo, Jesús Coca (PP), ha respondido por alusiones que "la Constitución prohíbe expresamente en su artículo 62 los indultos de carácter general", ha señalado que en este caso "la amnistía no proviene de una amplia mayoría social" y considera que "desde un punto de vista estrictamente jurídico no es constitucional", algo que los ediles Hurtado y Fernández han refutado, citando sentencias en el caso del primero.