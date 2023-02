El PP acusa a las izquierdas de centralismo y servilismo

En vísperas del 28-F, siempre hay una competición entre partidos por ver cuál de ellos defiende mejor a Andalucía. En esta ocasión ha sido el PP el que se ha vestido de blanco y verde, con el argumento de que el Parlamento andaluz tienen limitadas su libertad de posicionamiento sobre algunos asuntos. Juanma Moreno surfea a lomos de la ola del nuevo andalucismo. Todos son andalucistas en este Parlamento, todos menos Vox, cuyo portavoz le ha espetado al presidente: "28 de febrero, los mismos tópicos, si quieren un padre de la patria, busquen a Fernando III, cristiano y libertador de esta tierra".

Juanma Moreno escapa bastante bien de las sesiones de control de los jueves al Gobierno. La oposición, desde el PSOE a Por Andalucía, arrastran problemas internos y otros de faltas de perspectiva. El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, el reflejo que siempre busca el PP, no ayuda.

El trabajo del portavoz del grupo parlamentario del Gobierno en una Cámara es el más desagradecido. Poco lucido, rara vez que aparta de la alabanza y la pleitesía. Pero en esta ocasión, el portavoz popular, Toni Martín, ha protagonizado los momentos más duros de la sesión de control al Gobierno de este jueves. Ha calificado al PSOE y a los grupos de izquierdas de "centralistas" y "serviles" frente al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque vetaron que este pleno pudiera discutir una proposición no de ley sobre la reforma de la ley 'del sólo sí es sí'.

"Esta es la primera vez que un pleno celebra una orden del día mutilada", acusaba Toni Martín, a la vez que recibía la respuesta en forma de gritos desde la bancada socialista. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, les recriminó: "Pueden hablar, pero no griten, vayan despacito".

El presidente Juanma Moreno también entró en la polémica. "Desgraciadamente -dijo-, tengo que decir que partidos que han estado vinculado a la defensa de Andalucía, ahora tomen decisiones que me cuesta entender, me cuesta entender que busquen un artículo para no hablar de Pedro Sánchez. ¿Le tienen miedo?" Y siguió: "¿Por qué el presidente Sánchez no arremetió contra la comunidad de Madrid cuando bonificó el Impuesto de Patrimonio no hizo nada y sí reaccionó contra Andalucía?"

Toni Martín mostró una fotografía de las manifestaciones históricas del 4 de diciembre, en la que se ven, en la cabecera de la manifestación, socialistas, comunistas, centristas y líderes de la derecha andaluza. Eso le sirve para reivindicar que su partido, que proviene de la Alianza Popular (AP) de Fraga y la UCD, también estuvieron a favor de la autonomía andaluza. Pero bien es cierto que, con motivo del referéndum del 28 de febrero de 1980, UCD y AP no apoyaron la vía plena del artículo 151 de la Constitución Española.

Toni Martín dijo que "a muchos socialistas y comunistas de entonces le daría vergüenza ver cómo sus sucesores coartan este Parlamento". El objeto de la polémica es el artículo 171 del reglamento interno de la Cámara, que impiden proposiciones no de ley o tomas de consideración sobre asuntos de competencia exclusiva del Gobierno central, de no ser que dos tercios de los parlamentarios lo soliciten.

Ningún Parlamento autonómico de España tiene un artículo de estas características. Lo tuvo la Comunidad Valenciana, pero fue recurrido al Constitucional, y declarado contrario a la Carta Magna.