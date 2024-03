El PP aplaude el ritmo de las obras de la A-306 que supondrán "un antes y un después" para sus usuarios

El diputado autonómico del Partido Popular de Jaén, Manuel Bonilla, ha aplaudido el "buen ritmo" de las obras que la Junta está ejecutando para la ampliación de la capacidad de la A-306, con una inversión de más de 16,5 millones de euros que supondrá"un antes y un después para los jiennenses que a diario transitan por esta carretera y que llevaban más de 20 años demandando una solución".

Bonilla ha puesto de relieve, a través de un comunicado, que los jiennenses "solo recibían promesas incumplidas del Partido Socialista", el cual estando al frente de la Junta anunció que transformaría la carretera en autovía, según ha denunciado la formación, aunque "no hicieron nada" para unir "al menos" bajo una mayor seguridad las provincias de Córdoba y Jaén."Tenemos que escuchar a un Partido Socialista desmerecer esta intervención tan importante" cuando ellos "no fueron capaces de hacer nada, solo vender falsos titulares en lugar de hacer lo que ha hecho el Partido Popular, hablar con la verdad", ha aseverado el diputado. Así, ha apostillado que la obra supondrá la rehabilitación integral del firme, la creación de accesos "más seguros" a las fincas colindantes, la remodelación de las intersecciones y la construcción de un tercer carril adicional que "facilite" los adelantamientos en aquellos tramos de mayor peligrosidad de una vía que se caracteriza por un elevado porcentaje de tráfico pesado.

Algunas de las actuaciones concretas serán la construcción de una nueva glorieta en la intersección de la A-321 y la JV-2200, en el punto kilométrico 47+500, la mejora de las cinco intersecciones existentes y la construcción de cinco más y dos ramales de transferencia.

También ha reiterado que "por mucho que le escueza al PSOE, esta actuación no impide que en un futuro se construya la autovía" y ha defendido que le hubiera gustado que las obras se hicieran de una sola vez, pero "como los socialistas saben, hay que sanear las cuentas heredadas del PSOE que eran un auténtico desastre". Para Bonilla, resulta "indignante" que el PSOE exiga "que hagamos en cinco años lo que ellos no hicieron en 40, pero ese es el estilo PSOE, el de engañar y manipular, ya estén en Gobierno u oposición, la verdad para ellos no existe"."Volveremos a demostrar con hechos nuestro compromiso con las reivindicaciones de la provincia, no son falsas promesas, no son mentiras. Hacemos lo que prometemos y prometemos sólo aquello que podamos hacer", ha declarado el parlamentario andaluz, que ha recordado a los socialistas, "tan críticos con el proyecto de la A-306, porque han visto en él un filón para atacar al Gobierno de Juanma Moreno, que durante los 37 años del gobierno socialista de la Junta permanecieron cruzados de brazos ante la necesidad de actuar en esta carretera por lo que su actitud entonces deslegitima las acusaciones que el PSOE vierte contra el Gobierno andaluz".

Para finalizar, Bonilla ha pedido a los socialistas que asuman que "durante los gobiernos socialistas la inversión en esta carretera fue de cero euros y que con el gobierno de Juanma Moreno se acomete una inversión de 17 millones". "Es la gran diferencia, además de que lo hemos hecho con absoluta transparencia, informando en todo momento de las opciones que había, de la capacidad que tenía el Gobierno regional y de las mejoras que supondrán las obras que no suponen en ningún momento renunciar al proyecto que siempre ha defendido el PP de la conversación en autovía", ha concluido.