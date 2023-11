El PP fletará autobuses para la concentración del domingo en Sevilla "por la igualdad de los españoles"

El PP de Jaén fletará autobuses para sumarse a la concentración prevista el próximo domingo en la plaza de Cuba de Sevilla "por la defensa de Andalucía y la igualdad de los españoles".

Así lo ha anunciado la secretaria general, Elena González, quien ha afirmado que el partido se sumará a esta movilización convocada por el Foro Economía y Sociedad para defender "el futuro de los andaluces y reclamar un proyecto común de país, con ciudadanos libres e iguales"."Los andaluces no nos vamos a quedar callados ante los privilegios económicos concedidos a otras comunidades autónomas en detrimento de nuestra tierra", ha dicho en una nota la dirigente 'popular', no sin reivindicar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

González ha asegurado que son muchos los ciudadanos de esta provincia que quieren sumarse a esta concentración porque "ven tambalear los cimientos del Estado de Derecho" y "cómo se fractura el principio de solidaridad entre territorios"."Las sedes tanto provincial como locales del PP de Jaén reciben muchas llamadas diarias para saber cómo pueden sumarse a esta concentración y por ello hemos decidido, una vez más, fletar autobuses para que todos aquellos jiennenses que en libertad y con respeto quieran unir su voz para la defensa de Andalucía", ha explicado.

Para González, es muy importante que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga claro que no dejarán "que juegue con el futuro de los andaluces" en "una legislatura marcada por las cesiones al independentismo, por una ley de amnistía para actos de terrorismo y corrupción, un mediador internacional, un referéndum sobre la mesa"."Una legislatura marcada por la cesión de unos privilegios a unas comunidades en detrimento de otras, por condonaciones de deuda solo a aquel territorio del que dependía Sánchez para seguir afianzado en el poder y por un día a día en el que la gobernabilidad de nuestro país depende de aquellos a los que no les importa el futuro de nuestro país", ha lamentado la secretaria genera, para la que "donde las decisiones realmente se tomarán en Waterloo".

Frente a este "despropósito", ha subrayado que el PP continuara "defendiendo el interés general". "Por ello, animamos a los jiennenses a que asistan este domingo a Sevilla porque debemos ser la voz que le diga a Pedro Sánchez que con los andaluces no va a poder, con nuestro futuro no va a negociar, que Andalucía no se va a callar", ha concluido.