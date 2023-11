El PP destaca el "clamor ciudadano" contra el "cambalache" de la amnistía porque "España no se debe vender"

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha manifestado este lunes que la multitudinaria manifestación celebrada este pasado domingo en el centro de la capital andaluza a instancias de su partido contra el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts, para amnistiar a responsables políticos y ciudadanos con cargos judiciales pendientes por el proceso independentista catalán de 2017 y que tal formación independentista apoye una nueva investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno; ha reflejado el "auténtico clamor ciudadano" contra dicho pacto, al tratarse de "atentado al orden constitucional".

Ricardo Sánchez ha evaluado este jueves el resultado en Sevilla de la convocatoria pública promovida por el PP para celebrar concentraciones en las principales ciudades del país, en contra de los términos del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts.

Ambas partes, en concreto, han acordado promover una "ley de Amnistía para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato", ley que "debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", según figura en el texto del acuerdo."En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", añade el texto, que ha despertado el rechazo directo de las asociaciones de jueces y fiscales.

Esta amnistía abarcaría a los dirigentes del citado procedimiento independentista, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los diez encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el "procés" en el otoño de 2019, con lo que la medida apartaría de ellos los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación que afrontan en su conjunto.

MANIFESTACIÓN MULTITUDINARIA

En este marco, el presidente del PP sevillano y además delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Sevilla ha señalado la citada concentración celebrada en la ciudad hispalense a instancias de su partido contra el mencionado pacto, exponiendo que "más de 65.000 sevillanos y sevillanas acudieron a la concentración" según datos de la Policía Local, toda vez que la Delegación del Gobierno central en Andalucía ha calculado unas 40.000 personas en la citada protesta.

Para Ricardo Sánchez, la mencionada movilización promovida por el PP reflejó"una única voz por encima de partidos políticos", en la que la ciudadanía sevillana "dijo claramente que apuesta por la dignidad, por la convivencia, por la justicia y sobre todo por la igualdad" entre los españoles, reconocida por la Constitución Española.

A tal efecto, ha avisado de que el pacto que une al PSOE y Junts "es un cambalache, una compraventa para acabar y romper la Constitución, simplemente por una aritmética electoral de votos necesarios para una investidura", lo que le ha llevado a señalar que antes del resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio, la cúpula del PSOE "decía que la amnistía no tiene cabida en el orden institucional". "Ahora han cambiado de opinión y, obviamente, lo único que ha cambiado es la necesidad de esos votos para una investidura"."ESPAÑA NO SE DEBE VENDER""España no se debe vender y no puede estar nunca en una negociación de compraventa", ha defendido el líder popular, agradeciendo el "ejercicio de responsabilidad y de compromiso" de quienes participaron en la concentración multitudinaria celebrada en la ciudad este pasado domingo y destacando la ausencia de incidentes, tras los diferentes altercados violentos acontecidos en las protestas celebradas los últimos días ante la sede central del PSOE en Madrid."La respuesta al atentado al orden constitucional y el sistema de libertades debe ser siempre de forma cívica y pacífica. No estamos de acuerdo con las concentraciones delante de ningún partido político, ni ahora con el PSOE ni antes cuando ha habido otros partidos políticos", ha aseverado, condenando en paralelo las pintadas amenazantes trazadas la noche previa en la fachada de la sede de la Agrupación socialista de Marchena, una situación ya sufrida por las sedes del PSOE en Utrera y Coria del Río.

Así, el líder del PP sevillano ha defendido la respuesta "pacífica" demostrada este pasado domingo en la ciudad hispalense por la ciudadanía sevillana y ha considerado que las citadas pintadas constituyen "hechos muy aislados" que, no obstante, ha llamado a condenar siempre de manera "contundente"."Obviamente, habrá hitos concretos en los que los ciudadanos tengan la posibilidad de expresarse libremente y pacíficamente para seguir manifestando que creemos que estamos en un punto de la historia de España trascendental en el que los españoles mostraron que quieren ser ellos los que tengan la iniciativa de decir no a la impunidad y no a que unos gobernantes digan que la separación de poderes, en la que está basada la Constitución, ya no tiene lugar y que pueden cambiar las leyes a su antojo según la conveniencia electoral", ha manifestado Ricardo Sánchez.