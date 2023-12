El PP pide la comparecencia de Puente para que explique la "paulatina degeneración" de servicios ferroviarios

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha pedido este lunes la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que explique los motivos de la "paulatina degeneración de los servicios ferroviarios de España y, en concreto, de Málaga" y ha advertido de que "la provincia es ejemplo de los constantes incidentes, averías, retrasos, cancelaciones y accidentes tanto en el Cercanías, como en Media Distancia y AVE".

Así, Cortés ha criticado la "situación" de los talleres de Renfe en Los Prados y ha recordado que desde el PP "nos hemos reunido con sindicatos como CGT para hablar de la situación y tenemos serios indicios de que no se están haciendo las cosas bien".

El diputado nacional ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez que "ponga al frente de la gestión de mantenimiento a personas que no tienen la mínima cualificación necesaria y que son de la órbita del PSOE" y ha alertado de que "esto está repercutiendo, y a las pruebas me remito, en el mantenimiento y correcta funcionalidad de los trenes"."Hemos denunciado sistemáticamente que se ha parado la contratación de técnicos de Renfe para subcontratar el servicio, por lo que hemos pasado de tener una plantilla consolidada, con gente preparada y que debe aprobar una oposición para optar a esas plazas a un modelo de subcontrata que no nos convence nada", ha explicado.

PREGUNTA SOBRE "EL USO DE PIEZAS USADAS PARA REPARAR TRENES"

En esta línea, Cortés ha anunciado que el grupo 'popular' ha registrado una pregunta escrita en el Congreso en la que cuestiona "si se están utilizando piezas de repuesto ya usadas para trenes que operan actualmente en las líneas de Cercanías de Málaga y con qué frecuencia se hace, así como a qué protocolo de mantenimiento y seguridad responde esta decisión".

De igual modo, pide al Ejecutivo que responda por escrito sobre "cuál es el volumen de piezas de repuesto adquiridas por Adif o Renfe para el mantenimiento de los trenes de Cercanías malagueños desde el año 2018, reclamando igualmente información sobre la evolución del número de empleados en los talleres de BMI, Alta Velocidad y Autopropulsado de Los Prados desde que Sánchez llegó al Gobierno"."Muchas de las incidencias, averías, retrasos, cancelaciones y ahora este último accidente hace que insistamos aún más en nuestra denuncia, que llevamos realizando desde hace años", ha subrayado el dirigente 'popular', que ha señalado que "nos preocupa la negligencia temeraria del Gobierno por la falta de recursos, de mantenimiento y también por la situación de dejadez y abandono que viene sufriendo la red ferroviaria malagueña en los últimos años".

Al respecto, Cortés ha lamentado que "las incidencias son constantes en la red de Cercanías, donde se acumula el mal funcionamiento de pantallas y megafonía, máquinas de autoventa, tornos, ascensores y escaleras mecánicas que acumulan meses sin arreglar"."Un desastre en cuanto a la gestión de un servicio que era de excelencia y de calidad y que ahora está en las noticias todas las semanas por las constantes incidencias, averías y descarrilamientos", ha aseverado el diputado nacional, al tiempo que ha recordado que "la anterior ministra no quiso abordar este asunto y, por ello, ahora pedimos claridad y transparencia al nuevo ministro de Transportes".

Por último, Cortés ha advertido de que "todas las inversiones se están yendo al Rodalíes de Cataluña, tal y como Sánchez ha pactado con sus socios". "El dinero para elevar la actividad inversora del Gobierno en el Cercanías catalán sale de territorios como Andalucía y Málaga, que sufren peores servicios, falta de materiales, averías y accidentes"."Sánchez quiere hacer el traspaso de Rodalíes en óptimas condiciones, con la última modernidad en cuanto a mantenimiento e infraestructuras", ha apostillado y ha agregado que "si elevamos la inversión en Cataluña con un plan de 6.300 millones de euros pero no elevamos la partida presupuestaria del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es obvio que el dinero está saliendo de unos territorios para entrar en otros, estando Málaga entre los damnificados", ha concluido.