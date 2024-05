El PP reclama reforzar horarios y conexiones de tren con Málaga ante "las constantes cancelaciones"

El secretario general de PP de Granada, Jorge Saavedra, ha exigido este martes al Gobierno central "restablecer la normalidad" en la conexión de tren con Málaga, reforzando horarios, ante "las constantes cancelaciones" que ha dicho que afectan a la línea.

Saavedra ha exigido explicaciones al Gobierno en una nota de prensa tras tener conocimiento de "la cancelación de tres trenes a Málaga en las últimas 48 horas", unas "deficiencias de las conexiones" que ha añadido que son "alarmantes"."Necesitamos volver a la normalidad para que los granadinos puedan disfrutar de un servicio digno y de calidad" pues "desgraciadamente no son hechos aislados" y "los usuarios del tren Granada-Málaga se enfrentan a constantes cancelaciones y se ven obligados a utilizar transportes alternativos y a modificar su plan de viaje de un día para otro"."Contamos tan solo con tres trayectos diarios a Málaga, una cifra insuficiente, unida a una importante escasez de trenes y múltiples excusas que no resuelven el problema", ha apuntado. "Es imprescindible revisar horarios y fortalecer las conexiones con nuestra provincia vecina".

Para Jorge Saavedra, "no existe una política ferroviaria del Gobierno de España para nuestra provincia más que el abandono y la dejadez, sumada al desprecio" del ministro de Transportes, Óscar Puente, que, según ha enfatizado el secretario provincial del PP, "sigue sin recibir" a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, "dando la espalda a la grave carencia de infraestructuras que sufren los granadinos"."Granada merece tren, no podemos tolerar más desprecios y agravios por parte de un gobierno socialista que no mueve un dedo por mejorar la conectividad de nuestra provincia", ha concluido el dirigente 'popular'.