PP critica "jarros de agua fría" cada vez que Puente "ha abierto la boca": "Debería hablar menos y actuar más"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha señalado este lunes que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "debería de hablar menos y actuar más"."Todavía en los meses que lleva al frente del Ministerio no se le ha conocido una acción, se le han conocido muchas declaraciones, muchas meteduras de patas y, desde luego, muchos jarros de agua fría, especialmente, para esta provincia y esta comunidad autónoma cada vez que ha abierto la boca", ha lamentado.

A su juicio, "los políticos debemos de escuchar más a los ciudadanos, a los territorios, debemos actuar y debemos hablar menos", ha apostillado.

Así lo ha señalado Navarro después de que el ministro haya apuntado que "nos hemos convertido en políticos que dicen en cada sitio lo que se quiere oír", añadiendo que "un territorio pide un tren y por qué le vamos a decir que no, aunque sepamos que no es posible" o una autovía, lo que, ha dicho, "es un tremendo error". Además, ha asegurado que "no voy a utilizar ese discurso ni comportarme de esa forma".

Cabe recordar que Puente se refirió al tren de la Costa, el cual descartó que se trate de una opción viable, al entender que la prolongación del Cercanías tendría muchas paradas y no haría atractivo el servicio frente al coche, y que una línea de alta velocidad resulta complicado.

Así, Navarro ha dicho, tras ser cuestionada por las nuevas declaraciones, que "nos quedamos atónitos", porque "ha venido a decir que él no va a responder a cualquier demanda que pida cualquier territorio", ha sostenido y ha advertido de que "es una nueva mentira de Óscar Puente".

Al respecto, ha afirmado que le gustaría preguntar al ministro "si esto es así": "¿Está dispuesto a decir que no a esas peticiones que territorios como Cataluña o como Galicia, con cuyos partidos nacionalistas Pedro Sánchez firmó un acuerdo de investidura, prometiendo, por ejemplo, el traspaso de los Rodalíes con 6.000 millones de euros de antemano a Cataluña?" o "¿Está dispuesto a no cumplir con los acuerdos de investidura entre el BNG y Pedro Sánchez para que los peajes en Galicia se bonifiquen al 75%?"."¿Está dispuesto?", ha preguntado la dirigente 'popular', al tiempo que ha señalado que "eso son peticiones territoriales".

En este punto, ha insistido en que "aquí ni siquiera es el territorio quien pide el tren litoral o el que pide la suspensión o la bonificación incluso del peaje de la AP-7; aquí son los ciudadanos, los vecinos de Málaga, de Torremolinos, de Benalmádena, de Fuengirola, de Mijas, de Estepona, de Marbella, de Manilva, hasta de Algeciras, de Casares, de los municipios pequeños que tenemos también en la Serranía de Ronda que muchas veces vienen por la costa hacia la capital"."Son los vecinos de la capital de Málaga, los de Torre del Mar --en Vélez-Málaga--, los de Nerja, que también muchas veces tienen que viajar por cuestiones de trabajo a la otra punta del eje litoral de nuestra provincia", ha sostenido.