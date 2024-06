PP critica que Sánchez "meta miedo con avance del mar en vez de actuar para proteger viviendas del litoral"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "meta miedo a los malagueños haciendo públicos estudios sobre el avance del mar y la regresión de las playas de la provincia sin acompañarlo de medidas ni actuaciones que protejan las viviendas del litoral de la Costa del Sol".

En un encuentro con empresarios de playas en Torremolinos (Málaga), en el que ha participado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra y la alcaldesa y presidenta local, Margarita del Cid, Navarro ha afeado al Gobierno central que practique "la política del miedo sin una solución ni alternativa" ante el avance del mar y que "abandone a su suerte a miles de malagueños".

Navarro ha criticado que la "única" respuesta que dan los socialistas "es el anuncio del subdelegado del Gobierno sobre los aportes de arena que, casualmente, siempre coinciden con épocas preelectorales y campañas electorales, lo cual le ha valido incluso una amonestación de la Junta Electoral Central". "Si no hay elecciones, no hay arena, pero como hay elecciones han traído unos cuantos camiones", ha apostillado.

De igual modo, la dirigente provincial 'popular' ha incidido en que "el único objetivo del Gobierno de España es renaturalizar las playas, lo cual significaría volver a los pedregales que Málaga ha tenido por playas toda la vida".

Por ello, ha exigido al Ejecutivo que "trabaje para ofrecer alternativas que garanticen el mantenimiento de las playas de la provincia y también el futuro de las viviendas del litoral malagueño".

Navarro ha subrayado que "hablar de las playas es hablar de prosperidad para un sector que supone el 12% del PIB de Andalucía y que cuenta con más de 140.000 trabajadores en la provincia de Málaga". Asimismo, ha afirmado que este próximo domingo en las elecciones europeas "también se decide el futuro de las playas de la Costa del Sol".

Así, ha aludido a "la regresión de las playas debido a los efectos del cambio climático y a la necesidad de ejecutar actuaciones de protección y estabilización, así como la ejecución de espigones, escolleras o diques".

No obstante, ha asegurado que el "único dique que nos encontramos es el del Gobierno de España, el de ministras como la candidata socialista al Parlamento Europeo Teresa Ribera, que son un dique enorme no sólo para el sector sino para los intereses de Málaga".

En este punto, Navarro, tras destacar el trabajo realizado por el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de playas y para la regularización de los establecimientos situados en ellas, ha criticado que "el PSOE haya elegido a Ribera como cabeza de lista al Parlamento europeo": "Es la enemiga número uno de los intereses de Andalucía y de Málaga, la que ha ido contra el campo, la que ha ido contra los pescadores, la que ha ido contra los chiringuitos", ha dicho.

Por su parte, Gamarra ha advertido de que Ribera es "la enemiga de agricultores, de ganaderos, de los chiringuitos porque si por ella fuera no quedaría ni uno solo en toda la costa de España porque es una fanática de la renaturalización y la respuesta a ese fanatismo y a esa intransigencia está en las urnas este próximo domingo"."Quien está al frente de la política de Costas es la número 1 del PSOE al Parlamento europeo, la responsable de que todo el plan de estabilización de las playas lleve seis años en un cajón", ha añadido.

Frente a ello, las 'populares' han recalcado que el PP lleva como número 2 a la andaluza Carmen Crespo, "una gran mujer que ha sido aliada del campo, aliada de la pesca y aliada de los chiringuitos porque aquí los chiringuitos que se han regularizado, los establecimientos de playa que tienen hoy sus papeles y que están en plena seguridad jurídica, llevan la firma de Carmen Crespo".

Por ello, han pedido el voto para la formación popular el próximo domingo, en unas elecciones europeas donde España, Andalucía y Málaga "se juegan mucho". "Prácticamente todo se decide en Europa y votar el domingo al PP es votar por hacer realidad el Pacto Europeo por el Agua que proponemos, es votar que se destinen fondos europeos a luchar contra la sequía y evitar que Teresa Ribera y el Partido Socialista, que son enemigos del turismo y del progreso, sigan ahí", han enfatizado."El Gobierno de España con Alberto Núñez Feijóo estará el domingo más cerca si ganamos las elecciones europeas. El que no vaya el domingo a votar al PP irá a la playa, pero a lo mejor esa playa en un tiempo ya no está porque no fue a defenderla, no fue a protegerla y no fue con un voto del Partido Popular, que es garantía. El domingo tenéis que ir a la playa y al chiringuito, pero también a votar", ha agregado Gamarra.

Así, Navarro ha insistido en las "décadas de trabajo, de esfuerzo, de generaciones que han estado levantando el sector y que han estado levantando un destino tan importante, tan atractivo para el conjunto de España como es el de la Costa del Sol" y ha hecho un llamamiento a parar en las urnas "la gran amenaza que nos acecha, la gran amenaza que tiene el sector turístico y Málaga y que es Pedro Sánchez".

Por su parte, la alcaldesa de Torremolinos y presidenta local del PP, Margarita del Cid, ha recordado que la estabilización de las playas "se truncó" en 2018 cuando Sánchez llegó a La Moncloa: "No hace absolutamente nada contra la regresión de las playas y prefiere hacer desaparecer la Costa del Sol a actuar para garantizar la estabilización", ha concluido.