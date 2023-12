El PP aprueba de modo definitivo las ordenanzas fiscales de 2024 con el voto en contra de la oposición

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves de manera definitiva en el Pleno Ordinario de diciembre, con los votos en contra de PSOE, Hacemos y Vox, las ordenanzas fiscales de 2024, tras la resolución de las alegaciones, incluyendo algunas del Consejo del Movimiento Ciudadano, como la bonificación de un 50% para comunidades de autoconsumo energético en un plazo de diez años, y de forma parcial una de la Asociación de Vecinos de La Fuenseca para bonificar el IBI en inmuebles del casco en buen estado.

El expediente plantea "la congelación de tributos locales con carácter general", así como el decremento de los tipos de gravamen o cuotas de tres tasas y tres impuestos, "conjugándose con el mantenimiento del nivel actual de prestación de los servicios públicos municipales".

Así lo ha destacado en el Pleno la teniente de alcalde delegada de Hacienda, Blanca Torrent, quien ha declarado que "este expediente es uno de los más importantes y complejos", siendo "la quinta rebaja fiscal del gobierno del PP", en la que "se reducen los impuestos que gravan la actividad económica, buscando que sea una ciudad más competitiva fiscalmente y atraer empresas y crear empleo".

Según ha expuesto, "la disminución de la presión fiscal se compensa sobradamente con una gestión más eficiente de la recaudación", de manera que "se recogen ahora los frutos del cambio del sistema informático tributario y la implantación de la oficina virtual tributaria, que facilita que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera fácil y rápida", a la vez que ha defendido "el apoyo a las empresas municipales en un contexto de aumento de costes de todo tipo, especialmente los de la deuda municipal y energéticos".

Así, ha detallado que "en este expediente se impulsan bajadas en impuestos como ICIO, IAE y la tasa de licencia de actividades, permitiendo que Córdoba se sitúe entre las ciudades con menor presión fiscal y más competitivas para la implantación de empresas", a lo que ha añadido que "el objetivo político es seguir mejorando y reducir los impuestos de manera progresiva y racional, garantizando siempre la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios municipales".

REBAJA DEL 0,4%

En concreto, ha indicado que "la actualización real ponderada general de los tributos locales se sitúa alrededor del -0,4%", mientras que "la actualización real ponderada general de los tributos locales, derivada de las renovaciones de la ordenación fiscal efectuadas entre los ejercicios 2019 y 2024, se sitúa alrededor del -1,08%".

En relación con las tasas, la de tramitación de actividades sometidas a prevención ambiental, las declaraciones responsables de inicio de actividad y otras autorizaciones administrativas experimentarán "un decremento del 5% de las cuotas", siendo el "decremento acumulado desde 2019 del 20%".

Además, la tasa por licencias urbanísticas, control de declaraciones responsables y comunicaciones urbanísticas tendrá"un decremento del 2% de las cuotas", mientras que "el decremento acumulado desde 2019 es del 8,25%", aunque mucho mayor es en la tasa por instalaciones de quioscos en la vía pública, que para 2024, según propone el gobierno local del PP, tendrán "un decremento del 20% de las cuotas para los quioscos de venta de prensa", mientras que "el decremento acumulado desde 2019 es del 50%".

Por lo que se refiere a los impuestos, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)"se aumenta un 5% el porcentaje de bonificación de la cuota del impuesto para las familias numerosas, para cada uno de los tramos fijados, en función del valor catastral del inmueble", a la vez que "se establece un beneficio fiscal de hasta el 95% de la cuota del IBI en el ámbito de aplicación del Plan Especial del Casco Histórico en viviendas protegidas".

En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) experimentará en 2024 "un decremento del 2% de las cuotas para los turismos", con lo que "el decremento acumulado desde 2019 es del 11,44%"; mientras que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) tendrá"un decremento del 2%", siendo "el acumulado desde 2019 del 14,06%", y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) tendrá"un decremento del 2% de las cuotas".

Entretanto, Torrent ya defendió que "en 2024 se produce un ahorro de más de 800.000 euros respecto a 2023". Se estima que "la bajada total es de más de 15 millones de euros que se han ahorrado los ciudadanos en impuestos desde que gobierna el PP" desde 2019, subrayó la edil, quien remarcó"la progresividad" de las ordenanzas.

LA OPOSICIÓN

Mientras, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha asegurado que el alcalde, José María Bellido, "no tiene modelo fiscal para Córdoba, son meras ocurrencias y ningún alcance, sólo el eslogan vacío y el titular", por lo que le ha recriminado su "desconocimiento, falta de interés y desidia".

Para Hurtado, "la ciudad tiene el reto fundamental del desarrollo económico y de empleo en los próximos años con la base logística, que traerá inversiones en desarrollo urbanístico e industriales, en equipamientos públicos y sociales". "No compartimos que el desarrollo tenga que salir del bolsillo de todos los ciudadanos, como los 25 millones para el suelo que ha aportado el Consistorio a través de un préstamo bancario, sino que las empresas que se instalen atraídas por el proyecto de Defensa también tienen que colaborar y aportar", ha comentado.

Al respecto, el edil ha rechazado bajar el IAE, que "no es una ayuda a autónomos, porque el IAE lo pagan las empresas que facturan más de un millón de euros", a lo que ha agregado que "no se debe bajar el impuesto de construcciones, porque estamos perdiendo capacidad de gasto y capacidad recaudatoria".

También, ha abogado por "recuperar el IBI de rústica" o "establecer bonificaciones fiscales en el IBI de viviendas sociales, equiparar a familias numerosas con monoparentales, bonificaciones en ICIO y para puntos de recarga de vehículos eléctricos", así como "mejorar la progresividad del sistema y hacer una apuesta por la fiscalidad verde", entre otros aspectos.

Por su parte, la concejal de Hacemos Irene Ruiz ha dicho que pese a acogerse "algunas de las propuestas y alegaciones", estas ordenanzas "no se corresponden con el interés de la mayoría social", de forma que "no suponen un verdadero cambio significativo para las personas y familias más vulnerables", al tiempo que ha enfatizado que "la bajada de impuestos no se hace con criterios justos, sociales, progresivos, proporcionales y de capacidad económica" y ha avisado de los impuestos y tasas que "afectan al gran conjunto de la ciudadanía y suben de manera desproporcionada, como en Sadeco".

Y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha lamentado que "este gobierno del PP sube los impuestos a los cordobeses y no reduce el gasto político e institucional que permitiría realizar una bajada de impuestos real para las familias", algo por lo que "apuesta Vox", pero "una vez más no se ha producido", ha reprochado. Y ha advertido de "una subida encubierta, ya que con la inflación actual hablar de bajadas de un 0,02% supone hablar de subir impuestos, más allá del 35% más que van a notar los cordobeses cuando llegue su recibo mensual con la subida en Sadeco".

BIBLIOTECA ANTONIO GALA Y AUTÓNOMOS

En otro orden de cosas, se ha aprobado por unanimidad la denominación del edificio de la Biblioteca Central Municipal como 'Antonio Gala', así como la colocación de un busto y la declaración a favor de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) como entidad privada de Interés Público Local.

Asimismo, se ha tomado conocimiento de la aprobación del documento Agenda Córdoba como Plan Estratégico de la Ciudad y la creación de la Comisión Delegada Permanente denominada Mesa de Veladores y Vía Pública, entre otros puntos.