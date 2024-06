El PP valora que está"garantizada" la atención médica este verano en Priego de Córdoba

La parlamentaria autonómica y portavoz del PP de Salud y Consumo en el Parlamento andaluz, Beatriz Jurado, ha asegurado este viernes en Priego de Córdoba que la atención médica está"garantizada" este verano en el centro de salud de este municipio.

Jurado, quien ha comparecido ante los medios junto al concejal popular Javier Ibáñez, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos de Priego de Córdoba y su comarca."Las plazas de médicos de Atención Primaria en este centro de salud estarán cubiertas durante todo el verano, ya que el concurso de traslados que estaba en marcha no se hará efectivo hasta el mes de septiembre, de manera que hasta que no lleguen los nuevos médicos de la Oferta de Empleo Público (OPE) no se llevarán a cabo los traslados", ha detallado.

De esta manera, Jurado ha querido "despejar las dudas que se han suscitado estos días entre los vecinos de Priego de Córdoba y su comarca ante la atención sanitaria en el verano".

Asimismo, ha lamentado la postura del PSOE en la provincia y en este municipio "que sigue alarmando a la sociedad utilizando la sanidad andaluza y cordobesa, atacando al presidente de la Junta, a los alcaldes y a quien se ponga por delante sólo por confrontar y atacar al PP, cuando lo que consigue es generar miedo a los vecinos y desinformación".

Al respecto, la popular ha asegurado que "la falta de médicos de familias es un problema de toda España que afecta a la cobertura de los cupos de Atención Primaria en muchos municipios, principalmente en zonas rurales, ya que los facultativos suelen optar por las zonas urbanas"."MEJORAR LA ASISTENCIA""La situación de Priego de Córdoba no es desconocida para la Consejería que desde que el PP llegó al Gobierno andaluz ha estado trabajando e invirtiendo recursos para mejorar la asistencia sanitaria en el centro de salud de este municipio", ha remarcado Jurado.

Así, la parlamentaria ha recordado que "durante el año 2023 la plantilla estructural de toda la zona básica de Priego de Córdoba ha estado cubierta, salvo incidencias imprevistas"."El cupo medio de los 19 médicos de familias de la zona ha sido de 1.242 pacientes, muy cerca del objetivo de 1.200 pacientes por cupo que plantea el Pacto de Mejora por la Atención Primaria", ha defendido.

En el caso de las cuatro claves de Pediatría, ha precisado que "el cupo medio es de 723 pacientes, muy por debajo de los 900 indicados en el pacto". Por tanto, "podemos hablar de una situación normalizada salvo incidencias imprevistas", ha comentado."BOLSAS DE EMPLEO VACÍAS"

La portavoz del PP ha apuntado también que "estamos inmersos en un proceso de concurso de traslados, porque tenemos la firme convicción de que el profesional sanitario debe tener la opción de decidir dónde quiere desarrollar su carrera profesional y personal"."Pero esto acarrea desajustes por el hecho de que las bolsas de empleo están completamente vacías y la Consejería tampoco puede disponer para su contratación de una promoción completa de MIR, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez se lo niega", ha explicado.

En el caso de Priego de Córdoba son "nueve traslados y esas vacantes podrán ser elegidas por la Oferta de Empleo Público de estabilización de 2022, pero no se llevará a cabo hasta el mes de septiembre", ha indicado Jurado."Si la situación estuviera normalizada y hubiera médicos en las bolsas de empleo, se podrían solventar esas incorporaciones, pero la realidad es que esas bolsas están vacías", ha subrayado la parlamentaria, recordando que "se han convertido en plantilla a los 440 médicos de familias procedentes de los antiguos refuerzos Covid". "Es decir, se han contratado a todos los médicos posibles, el problema es que no hay más y el Ministerio de Sanidad está de brazos cruzados sin atender las demandas de las comunidades autónomas y de la población", ha reprochado.

LAS PLAZAS MIR

Según ha expuesto, "el verdadero responsable de la situación de falta de médicos que se vive es el Gobierno de Sánchez y el PSOE, que no quiere convocar las plazas MIR necesarias para dar cobertura a las demandas que se generan en todo el país por las jubilaciones de facultativos".

Aún así, ha valorado que "desde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta se actúa para minimizar el impacto de esta falta de facultativos y en beneficio de los ciudadanos, por tres vías: en primer lugar, priorizando las zonas con más problemas de cobertura, como es el caso de Priego de Córdoba; en segundo lugar, aumentando el número de horas extras para todos los facultativos del área con el objetivo de disminuir la presión asistencial de la zona, y, en tercer lugar, reorganizando la actividad asistencial en función de la demanda concreta de los distintos centros de salud"."A pesar de todo, desde el Gobierno andaluz se trabaja de forma incansable para optimizar los recursos, para dar la mejor atención sanitaria a los cordobeses y para solventar las incidencias que van surgiendo, y todo ello sin el respaldo ni la ayuda del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Sánchez", ha asegurado Jurado, quien ha apostillado que "recursos y gestión es lo que ha puesto encima de la mesa la Consejería de Salud y Consumo para afrontar la situación específica de Priego de Córdoba y su comarca".

Al hilo, ha mencionado que "en el centro de salud de Priego de Córdoba se puede comprobar el compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, así desde el año 2020 se ha invertido más de 220.000 euros en equipamientos que han hecho posible que este centro de salud tenga dos nuevos ecógrafos, una nueva sala de rayos X, un desfibrilador y un nuevo electrocardiógrafo". "Esa inversión contrasta bastante con los escasos 13.000 euros que llegaron a este centro de salud entre 2017 y 2018 con el PSOE", ha dicho.