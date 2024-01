El PP rechaza un pleno extraordinario por las posibles infracciones del director general de Pesca

El Parlamento de Andalucía ha rechazado, con los votos de la mayoría absoluta del PP, celebrar un pleno extraordinario en enero para que el Gobierno autonómico diera explicaciones sobre las posibles infracciones cometidas por el director de Pesca al dar ayudas a empresas con las que tenía una supuesta vinculación. La iniciativa, que pedían los tres grupos de izquierda -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- tras el informe provisional de la Oficina Antifraude, ha sido rechazada en la Diputación Permanente de la Cámara, con los votos en contra del PP y la abstención de Vox.

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) informó de que aún no hay resolución final sobre la incompatibilidad del director general de Pesca, José Manuel Martínez, para dar ayudas a empresas de las que fue propietario, y aclara que no se investiga un fraude sino infracciones de carácter administrativo nunca delictivas. Sí hay una resolución provisional sobre posibles infracciones administrativas, pero todavía no se ha cerrado este procedimiento.

El portavoz del PP, Toni Martín, ha acusado a los partidos de izquierda de querer crear un "incendio" con un asunto que afecta a un "quinto nivel" del Gobierno andaluz, además sin resolución definitiva. Ha opinado que cuando la resolución pase a ser definitiva se va a quedar "en nada de nada", por lo que la "lata de gasolina" que están utilizando "está absolutamente vacía". Martín ha dicho que cada vez que la izquierda utilice sus iniciativas con la única intención de "incendiar" se van a encontrar enfrente "un poderoso sistema anti incendios".

El socialista Josele Aguilar ha defendido la urgencia de la comparecencia de la consejera del ramo, Carmen Crespo, para que explique "qué concepto de incompatibilidad" tiene y "qué medidas ha adoptado". Ha denunciado la actitud "connivente, encubridora y justificadora" de la posición del director general.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha justificado su abstención en que no conocen la resolución de la Oficina Antifraude y ha abogado por esperar al trámite final. Si se confirma que ha cometido irregularidades, debería irse, y si la consejera no ha tomado las medidas oportunas, también, según su opinión.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha advertido de que si al final la resolución definitiva es como la provisional, el cese del director general sabrá a poco, y la consejera deberá tomar "la misma puerta de salida" porque, "sabiendo lo que pasa, lo ampara".

El portavoz de Adelante, José Ignacio García, considera que si el Gobierno andaluz no quiere explicar en el Parlamento por qué el director de Pesca dio ayudas a empresas donde él y sus familiares tienen "intereses personales", será porque "algo tienen que esconder".