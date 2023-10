El PP denuncia la "inactividad" del Congreso y reivindica su labor de control al Gobierno en funciones

El PP de Jaén ha denunciado que el Congreso de los Diputados está"totalmente inactivo" y ha reivindicado su labor de control al Gobierno en funciones frente a su "utilización e instrumentalización para los intereses de Pedro Sánchez".

Así lo han señalado este miércoles los diputados 'populares' María Luisa del Moral y Juan Diego Requena, quienes que han explicado que las Cortes Generales quedaron constituidas el 17 de agosto y, "mientras el Senado ya tiene calendario de plenos", la Cámara Baja "no tiene actividad parlamentaria" para poder cumplir con su función del poder legislativo."El Congreso no está en funciones, debemos y queremos trabajar, pero Pedro Sánchez no nos deja", ha dicho Del Moral, para la que el responsable es Sánchez, "que, a través de la presidenta de la Cámara, la señora Armengol, está sometiendo a una total falta de control parlamentario al Gobierno en funciones".

Ha afirmado que es "injustificable" y ha considerado "inaudito que los diputados socialistas estén siendo cómplices de esta total ausencia de función legislativa", sin que hayan sido aun convocadas la mesa y la junta de portavoces. También están sin convocar las diferentes comisiones legislativas y "sólo se han creado dos que deben constituirse por disposición legal, la del Estatuto del Diputados y Peticiones".

La diputada ha asegurado que el PP "no ha dejado de trabajar", planteando preguntas escritas e iniciativas, y utilizará todos los medios posibles "para que el Congreso se active", al tiempo que ha exigido que se fije un calendario de plenos.

Por su parte, Requena se ha referido al acuerdo anunciado este martes por PSOE y Sumar de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y lo ha tildado de "pantomima". Además, ha expresado su preocupación, ya que pretenden reeditar el mismo Gobierno que lleva años hundiendo el país".

Al hilo, se ha referido a la tasa de paro, la subida de precios "imparable", una "presión fiscal que asfixia a las familias" o la "destrucción de empleo preocupante, sobre todo en sectores como el agrario que tan importante es para la provincia de Jaén".

Así las cosas, los diputados han animado a la acudir el domingo a Málaga para participar en el gran acto público organizado por el PP "a favor de la libertad y en contra de la amnistía", así como para frenar "estos acuerdos tan dañinos para la provincia de Jaén y para el conjunto de España".