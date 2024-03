El PP muestra su "indignación" ante el no del PSOE a su moción en Diputación en apoyo de agricultores y ganaderos

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha mostrado su "indignación" después de que el PSOE haya votado en contra de la moción que ha presentado en el pleno de este lunes "en apoyo de las justas reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos", de manera que no ha salido adelante.

Así lo ha indicado en una nota el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, para el que los socialistas han "vuelto a anteponer la defensa de Pedro Sánchez a la de los intereses de los jiennenses" y, en particular, de unos profesionales que "merecen el respaldo de todas las instituciones"."No entendemos cómo en algo tan importante no estamos de acuerdo, volviendo a señalar como culpable unas veces al Gobierno andaluz y otras al central. Y no es así, en esto hay que estar unidos porque nuestro campo se enfrenta a una situación crítica por la asfixia regulatoria, las exigencias ambientales, los elevados costes de producción, la sequía y el recorte en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) mientras aumentan los requisitos para cobrarlas", ha dicho.

Ha explicado que la moción recogía el apoyo a sus peticiones y solicitar al Gobierno la puesta en marcha de medidas que permitan un mejor equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la rentabilidad del sector agrario.

También demandaba una simplificación y flexibilización de la normativa "para no comprometer su futuro", por ejemplo con los ecorregímenes de las cubiertas vegetales, "especialmente por la dificultad para darle cumplimiento en plena sequía".

A ello sumaba la necesidad de acometer una actualización de los acuerdos de la UE con terceros países y la aplicación de cláusulas para conseguir igualdad de condiciones entre productores europeos con los de estos países para evitar una competencia desleal.

Camacho ha lamentado que "ni siquiera se haya aprovechado el pleno para hacer una modificación de crédito y ampliar las ayudas a la agricultura y la ganadería "que tanta falta hacen, congeladas en el caso de la Diputación desde hace años", y, en lugar de eso, se haya presentado un orden del día "nuevamente vacío de contenido".

COLONIAS FELINAS

La segunda moción del PP se ha centrado en las colonias felinas y el "enorme problema" que suponen para muchos municipios, por lo que reclamaba a Diputación "que cumpla con su función de auxiliar a los municipios y los ayude a cumplir con las exigencias de la nueva Ley de Bienestar Animal que obliga a esterilizar, vacunar y poner chips, entre otras, algo que puede costar hasta cientos de euros por animal"."Algunos ayuntamientos deberían destinar más a los gatos que a asuntos sociales ¿Sabe la barbaridad que ha hecho el Gobierno de Sánchez con esta ley? Y encima los dejan desasistidos desde esta Diputación. Esta administración está para eso, para mancomunar los servicios que no se puedan afrontar desde un ayuntamiento. Si no saben actuar, váyanse", ha afirmado.

Al hilo, el portavoz ha lamentado que los socialistas también no a esta moción, que no ha salido adelante, "demostrando una vez más su hipocresía, con una conciencia animalista de boquilla".

AGUA

Por otro lado, se ha referido a la moción del PSOE sobre infraestructuras hidráulicas y le ha instado a "dejar de mentir a sabiendas para tratar de confundir a los jiennenses" con un tema tan sensible como la sequía".

Al respecto, ha señalado que la provincia de Jaén forma parte de las cuencas del Guadalquivir y del Segura "y es, por tanto, competencia exclusiva del Estado", si bien "la Diputación pide obras a la Junta y a él nada de nada".

Camacho ha comentado que en 2017 el PSOE presentó una moción "idéntica" a la de este lunes en la que solicitaba al Gobierno de España "las mismas obras que hoy a la Junta". "Curiosamente, entonces era Rajoy el presidente y en el Gobierno andaluz estaba el PSOE. Esa es la credibilidad que tiene el Partido Socialista de Jaén", ha agregado.

Finalmente, ha pedido que "haga su trabajo para que los vecinos de El Condado no vayan a pagar una de las aguas más caras de España por culpa de la Diputación de Jaén". Además, ha exigido al Ejecutivo central "que se ponga las pilas con la sequía como ha hecho el de Juanma Moreno", pasando "de la inacción más absoluta en materia hídrica por parte del PSOE a aprobar cuatro decretos de sequía con una inversión de 500 millones de euros".