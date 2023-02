El PP intentará romper el veto del debate del 'sí es sí' el Día de la Mujer

El PP volverá a presentar ante el Parlamento su proposición no de ley sobre la reforma de la ley del sólo sí es sí. Lo hará ante la Mesa de la Cámara para que entre en el próximo pleno, que se celebrará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta proposición fue rechazada por la izquierda al invocar el artículo 171 del reglamento, que impide la toma de posición del Parlamento sobre asuntos que sean competencias exclusivas del Gobierno central.

El portavoz del PP, Toni Martín, ha anunciado esta iniciativa en el patio del Parlamento, donde se ha rodeado del resto de parlamentarios populares. Su partido registró hace una semana una proposición para que la Cámara se pronunciase sobre la reforma de la ley del sólo sí es sí, pero fue rechazada por PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Según el artículo 171, el Parlamento no se puede pronunciar sobre asuntos ajenos, de no ser que lo soliciten dos tercios de los diputados. Los proponentes, PP y Vox, no suman esa cantidad. Era la primera vez en la historia autonómica que se invocaba un artículo que no existe en ningún otro parlamento autonómico.

Para Toni Martín, la izquierda ejerce de mordaza ante una ley que le es muy incómoda. “La izquierda andaluza ha indicado- le ha fallado a los andaluces y a las víctimas de las agresiones sexuales, y en vísperas de una fecha tan emblemática como el 28 de febrero, el Día de Andalucía, les vamos a dar una nueva oportunidad en otra fecha emblemática, el 8 de marzo”.

Y siguió: "Coincidiendo con el próximo pleno y el Día Internacional de la Mujer, vamos a registrar una iniciativa en defensa del papel protagonista que tiene que tener la mujer en Andalucía y en rechazo de cuestiones tan sangrantes y execrables como la violencia de género o las consecuencias de esta ley del solo sí es sí”.

Martín ha leído de manera simbólica el texto de la proposición no de ley que PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han vetado. "La minoría de izquierda del Parlamento -ha explicado-, amparándose en un resquicio del reglamento, ha mutilado el orden del día del pleno para que no pueda debatirse una inicia sobre el tema que más alarma social está creando en Andalucía y España, como es la ‘ley del solo sí es sí’·.