El PP municipal pide reconsiderar la supresión del premio de tauromaquia y "despolitizar" la cultura

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que muestra el respaldo al sector de la tauromaquia y solicita al Ministerio de Cultura que reconsidere su decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia", de modo que la política cultural española no sea continuamente redefinida en función de la ideología de quienes gobiernan sino en base a la libertad y la promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestro país que consagra la Constitución Española".

En la moción "relativa a la despolitización de la cultura y la defensa de la libertad", el PP ha recordado que hace unas semanas, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció en que su departamento no va a entregar este año el Premio Nacional de Tauromaquia y que ha iniciado los trámites para su anulación definitiva.

A juicio del PP, "de este modo, el gobierno de Pedro Sánchez comienza a arrinconar al sector de la tauromaquia en un gesto que, más allá de lo preocupante que pueda resultar para dicho sector, tiene una enorme trascendencia para toda la ciudadanía española porque supone la constatación de que la ideología de quienes gobiernan está por encima de la cultura: han dado el paso, sin complejos, de decidir qué es y qué no es cultura, en función de sus propias filias y fobias".

Además, han señalado, tras aludir a la explicación del ministro para justificar la decisión, que "en un auténtico ejercicio práctico de posverdad, Urtasun asimilaba tauromaquia a maltrato animal". En este punto, el PP recuerda que "ante esta afirmación concreta, desde la Unión de Toreros no han tardado en hablar de 'datos sesgados' y explicar que el ministro ha tomado como referencia el nivel de asistencia en la temporada 2021 cuando aún había limitaciones Covid; además, según sostienen, compara las cifras con las de 2007, justo antes de la gran crisis que afectó tanto a la tauromaquia como a las demás actividades culturales".

En la moción, el grupo municipal 'popular' ha añadido que "en cualquier caso, el argumento del ministro basado en las supuestas bajas cifras de asistencia, argumento que se desvanece con solo ver las imágenes de las plazas de toros de nuestro país llenas, no se comprende por parte de un gobierno que defiende la discriminación positiva y el estímulo a los sectores minoritarios"."Tampoco se sostiene si se atiende al otro argumento: la equiparación de la tauromaquia con el maltrato animal es un ejercicio demasiado simplista e impropio de alguien que ocupa semejante puesto en la administración pública", ha añadido.

Por otro lado, valoran que "afortunadamente, no todos los gobernantes, con independencia de su signo político, opinan lo mismo" y ponen como ejemplo que "el premio que ahora Urtasun va a suprimir se creó en 2011 bajo un gobierno socialista y ya hay presidentes autonómicos como el de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que han anunciado que contactarían con el sector de la tauromaquia para crear unos"."Esto no hace más que evidenciar que cuando las decisiones políticas están en manos de partidos con una gran trayectoria demócrata, no se producen situaciones como ésta, que desde el sector del toro de lidia no han dudado en calificar de 'dictatorial'", han añadido.

Por otro lado, han incidido en la iniciativa que "más allá de lo incuestionable que resulta la necesidad de que quienes gobiernan no lo hagan de espaldas a las leyes en vigor, este desafortunado hecho nos lleva a hacer una reflexión más amplia", como es, en primer lugar el "poner de manifiesto la necesidad de que quienes gobiernen lo hagan para todos los españoles y no sólo para aquellos que les votaron y piensan como ellos; solo así se garantiza el mantenimiento de una democracia fuerte y sana".

Además, añaden, "la definición de qué es y qué no es cultura nos conecta con una especie de cultura 'al dictado' en función de las preferencias ideológicas de quienes ocupan puestos de representación en el ámbito público, capaces de reescribir la realidad para justificar sus decisiones y confundir continuamente institución y partido"."No se trata de ser o no aficionado al toreo; ni siquiera se trata únicamente de defender a un sector que emplea en España a más de 150.000 personas y mueve más de 1.600 millones de euros al año, que contribuye, con el gran valor ambiental de las dehesas, a captar gran parte del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera y que mantiene vivo gran parte del mundo rural. Se trata, simplemente, de defender la libertad", han concluido.