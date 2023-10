El PP aprueba las ordenanzas fiscales de 2024 con "congelación general" con el voto en contra de la oposición

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves de manera inicial en un Pleno Extraordinario, con los votos en contra de PSOE, Hacemos y Vox, las ordenanzas fiscales de 2024, tras decaer la enmienda a la totalidad del PSOE, con los votos en contra de PP y Vox, junto a tres enmiendas parciales socialistas. El expediente plantea "la congelación de tributos locales con carácter general", así como el decremento de los tipos de gravamen o cuotas de tres tasas y tres impuestos, "conjugándose con el mantenimiento del nivel actual de prestación de los servicios públicos municipales".

Así lo ha defendido la teniente de alcalde delegada de Hacienda, Blanca Torrent, quien ha aseverado que supone "la quinta rebaja fiscal del Consistorio", conllevando "el impulso de la actividad económica", así como "la eficacia en la gestión y en el mantenimiento y mejora de los servicios públicos".

En concreto, ha detallado que "la actualización real ponderada general de los tributos locales se sitúa alrededor del -0,4%", mientras que "la actualización real ponderada general de los tributos locales, derivada de las renovaciones de la ordenación fiscal efectuadas entre los ejercicios 2019 y 2024, se sitúa alrededor del -1,08%".

En relación con las tasas, ha explicado que la tasa por tramitación de actividades sometidas a prevención ambiental, las declaraciones responsables de inicio de actividad y otras autorizaciones administrativas, experimentarán "un decremento del 5% de las cuotas", siendo el "decremento acumulado desde 2019 del 20%".

Además, la tasa por licencias urbanísticas, control de declaraciones responsables y comunicaciones urbanísticas tendrá"un decremento del 2% de las cuotas", mientras que "el decremento acumulado desde 2019 es del 8,25%", aunque mucho mayor es en la tasa por instalaciones de quioscos en la vía pública, que para 2024, según propone el gobierno local del PP, tendrán "un decremento del 20% de las cuotas para los quioscos de venta de prensa", mientras que "el decremento acumulado desde 2019 es del 50%".

Por lo que se refiere a los impuestos, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)"se aumenta un 5% el porcentaje de bonificación de la cuota del impuesto para las familias numerosas, para cada uno de los tramos fijados, en función del valor catastral del inmueble", a la vez que "se establece un beneficio fiscal de hasta el 95% de la cuota del IBI en el ámbito de aplicación del Plan Especial del Casco Histórico en viviendas protegidas".

Asimismo, según ha añadido la delegada de Hacienda, Economía y Empleo, "se elimina la opción de denegar la bonificación por instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar por el transcurso de tres meses desde la realización la citada instalación sin haber presentado la solicitud de bonificación".

En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) experimentará en 2024 "un decremento del 2% de las cuotas para los turismos", con lo que "el decremento acumulado desde 2019 es del 11,44%"; mientras que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) tendrá"un decremento del 2%", siendo "el acumulado desde 2019 del 14,06%", y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) tendrá"un decremento del 2% de las cuotas".

La concejal ha valorado que se han incorporado distintos dictámenes e informes del Consejo de Reclamaciones Económicas Administrativas, del Consejo Social de la Ciudad, del Consejo de Movimiento Ciudadano y de la Intervención General."AVANCE EN COMPETITIVIDAD FISCAL"

También, Torrent ha avanzado que en la propuesta de ordenanzas fiscales para 2024 "se determina la cantidad de 30.000 euros como importe de la deuda a partir de la cual podrán concederse fraccionamientos" de pago "por plazo superior a 60 meses", cuando antes dicha cantidad estaba fijada en 36.000 euros.

Entretanto, ha defendido "el claro objetivo de que el Ayuntamiento trabaja por que Córdoba avance en competitividad fiscal, situándose por debajo de la media de España", de manera que "es indiscutible que se ha pasado de ser un infierno fiscal a ser una ciudad competitiva", y "en 2024 se produce un ahorro de más de 800.000 euros respecto a 2023". Se estima que "la bajada total es de más de 15 millones de euros que se han ahorrado los ciudadanos en impuestos desde que gobierna el PP" desde 2019, ha subrayado la edil, quien ha defendido "la progresividad" de las ordenanzas.

LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN

Mientras, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha sostenido que rechazan este expediente porque no mejora la suficiencia financiera del Ayuntamiento, tampoco cumple el criterio de progresividad y "desaprovechan la oportunidad de incluir nuevas bonificaciones que se establece en la Ley", de ahí que planteen la enmienda a la totalidad, manifestando que "Bellido no tiene política fiscal", con "805.000 euros de ahorro en impuestos no progresivo".

De igual modo, el edil ha advertido del "basurazo de siete millones de euros a los ciudadanos subiendo las tarifas"; que "quiten 1,8 millones de Aucorsa en subvenciones", y que "estén beneficiando a los empresarios con el IAE y a las promotoras con el ICIO", de manera que ha pedido tener "un modelo fiscal coherente, pero no las auténticas barbaridades y ocurrencias como están gestionando las figuras tributarias en este gobierno".

Por su parte, la concejal de Hacemos Irene Ruiz ha dicho que acogen estas ordenanzas "con recelo", porque, "aunque 'a priori' pueda parecer que una bajada de impuestos pueda ser buena y positiva, y más en los momentos actuales en que la situación económica es complicada y la inflación es también complicada por circunstancias totalmente externas a España, la propuesta de modificación que se trae no supone en su aplicación verdaderamente un cambio significativo para el bolsillo de las familias y las personas más vulnerables".

Así, ha apostillado que "las bajadas son irrisorias" y ha cuestionado la prestación de servicios públicos "en condiciones óptimas de calidad" al ir "a una privatización", con unas ordenanzas que "no son progresivas, ni proporcionales, ni atienden al requisito de capacidad económica, ni son justas", además de "no atender a una mayoría social", según ha opinado, para afear "la falta de gestión".

Igualmente, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha precisado que en la capital ha habido "bajadas de impuestos gracias a Vox" en el anterior mandato, aunque desde el PP "incumplieron", y ha afirmado que ahora se plantea "una congelación que con la inflación actual es una subida encubierta".

La edil ha reprochado "la locura recaudatoria y afán voraz por meter la mano en el bolsillo de contribuyentes", citando que en la tasa de basura "se va a pagar un 35% más", al tiempo que ha lamentado que "no haya negociación" con la oposición y ha planteado bajadas del 50% en las licencias de apertura y el IBI rústico, entre otras, enfatizando que "la bajada de 800.000 euros son 0,20 céntimos por cordobés al mes".

Y el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha expresado que están "a favor siempre de los servicios públicos de calidad" y aceptan "todo lo que está justificado y razonable". Entre algunos ejemplos, ha remarcado que "siempre" defienden "una política fiscal favorable al casco" con bonificaciones para los habitantes del mismo, a la vez que ha advertido de la situación de las zonas privadas de uso público, que "siendo calle pública y estando en el callejero fiscal, no tienen los mismos servicios".