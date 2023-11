El PP señala que el presupuesto de la Diputación de 2024 "da la espalda a la mayoría de los jiennenses"

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha señalado que el presupuesto de esta administración para 2024 presenta "graves carencias" y "da la espalda a la mayoría de los jiennenses".

Así lo ha afirmado la viceportavoz 'popular', María del Mar Dávila, para la que mantiene "los errores de años anteriores y elimina lo bueno, como las ayudas intensivas al empleo", además de que "no mejora ni las prestaciones ni los servicios que ofrece" la Diputación."En definitiva, aumenta casi un 7% hasta 338 millones de euros, pero con más se va a hacer aún menos", ha lamentado tras la aprobación de las cuentas en el pleno ordinario de este jueves con la mayoría absoluta del equipo de gobierno del PSOE y el no del PP.

Dávila, junto al diputado provincial de este grupo y portavoz económico Raúl Caro-Accino, ha criticado su aprobación, rechazándose la enmienda que habían presentado para elaborar "unos presupuestos consensuados, realistas y que respondan a las verdaderas necesidades de los jiennenses"

Caro-Accino ha indicado que estos presupuestos son "cruciales para Jaén y para nada se ajustan a la realidad" de la provincia. "Falta ambición y, lamentablemente, lo que más aumenta en este presupuesto de Paco Reyes son los gastos corrientes, un 65% los gastos financieros frente a un 12% en inversiones reales. Para no reconocer que no hacen su trabajo el único argumento que tienen es comparar con lo que hace la Junta", ha dicho.

Además, ha aludido a la credibilidad de estas cuentas "por el alto nivel de inejecución de las de 2023 y cursos anteriores", de manera que ha subrayado que "de poco sirve ponerlo sobre el papel si luego se queda ahí".

Especialmente ha criticado la supresión del plan intensivo de empleo, "amparados en la ausencia de competencias, que tampoco tenían otros años cuando sí lo ha habido". "Los ayuntamientos tampoco las tenemos y hacemos todo lo posible por atraer empresas y promover el empleo. No entendemos que abandonen algo que ha funcionado en un aspecto decisivo para nuestra provincia", ha comentado.

Al hilo, se ha referido al Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén, que "ha destacado el importante papel de estas ayudas y desaparecen en este presupuesto". "La mayoría del empleo generado con estas ayudas se ha implantado en municipios donde gobernaban ustedes y ahora ya no lo hacen y no me gustaría pensar que las quitan por eso", ha apostillado Caro-Accino.

También ha señalado la carencia en plena sequía de "un plan hidrológico provincial serio por parte de la Diputación", que ayude a evitar problemas de suministro y abastecimiento en algunos pueblos que siguen sufriéndolos en 2023.

CARRETERAS

Igualmente, ha aludido a la partida "claramente insuficiente" para el mantenimiento de las carreteras provinciales y comarcales competencia de la Diputación, que abarcan 1.600 kilómetros de vías, "muchas de ellas abandonadas, en un estado pésimo y hasta peligroso".

El nuevo presupuesto "se olvida también" de asuntos concretos, como la puesta en valor de las caserías, "compromiso de esta Diputación en una declaración institucional este mismo año". A ello ha sumado la falta de apoyo al cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, "con unas exigencias en cuanto a censo de colonias felinas y otros controles y servicios que son inasumibles por la mayoría de los consistorios"."El presupuesto mira más de puertas para adentro de la Diputación que para afuera", han concluido los representantes del PP jiennense.