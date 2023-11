El PP registra enmienda al presupuesto de Diputación por "irreal" y "desdeñar las necesidades de los jiennenses"

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha registrado este viernes una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuesto general de esta administración para 2024 "por ser irreal y desdeñar las auténticas necesidades de los jiennenses"."A la vista de las cuentas presentadas y elaboradas de forma unilateral por el PSOE un año más, entendemos que se han olvidado las múltiples necesidades de nuestros 97 municipios y no digamos ya de nuestras nueve entidades locales autónomas que, como siempre, para los socialistas son ciudadanos de segunda sin financiación propia, como sí tienen en las siete restantes diputaciones andaluzas", ha dicho en una nota el portavoz, Luis Mariano Camacho.

Tras un 2023 "muy duro" para la ciudadanía, con "los intereses por las nubes y una inflación insufrible agravada por las guerras de Ucrania y la Franja de Gaza", ha considerado estas cuentas no son las que necesitan los jiennenses ni los consistorios."Los ayuntamientos se ven forzados a realizar políticas que contribuyan, en la medida de lo posible, a facilitar la vida de sus vecinos y a paliar sus deficiencias. De ahí que el presupuesto de la Diputación tiene que garantizar prestación de los servicios competencia de los ayuntamientos", ha apuntado Camacho, para el que es algo que "a todas luces no cumple este borrador poco realista".

Además, ha dicho no compartir la distribución de gasto realizada por el equipo de gobierno de PSOE, teniendo en cuenta que los ingresos previstos suben un 6,6 por ciento, más de 21 millones de euros, "ya que no responde a las prioridades" que, a su juicio, deben marcar el devenir de la Diputación."Un aumento del 65 por ciento en gastos financieros y tan solo del doce por ciento en inversiones reales, que, además, nunca se materializan en la liquidación del presupuesto ni a la mitad de lo previsto, no auguran un futuro muy prometedor", ha criticado el portavoz 'popular'.

Como ejemplo de las "deficiencias" de este proyecto de presupuestos, ha citado el Plan de Cooperación, que "no contempla la enorme subida de los materiales", y la "falta de apuesta por los servicios sociales comunitarios". En esta materia ha señalado que, "aun cuando la Junta de Andalucía ha aumentado considerablemente la cuantía, no se ha previsto la contratación de personal ni se mejora la prestación de los trabajadores".

A ello ha sumado la "irrisoria inversión" en carreteras y caminos y la "falta" de un plan hidrológico provincial en plena sequía o de impulso industrial y al empleo, amparados en la ausencia de competencias. ¿Las tenemos años sí y años no?", se ha preguntado Camacho.

Por todo ello, el PP solicita la devolución del borrador de estas cuentas para 2024 y pide al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que "se olvide del ordeno y mando", con el único fin de elaborar "unos presupuestos consensuados, realistas y dignos de la provincia".