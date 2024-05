El PP celebra la aprobación del presupuesto municipal de Jamilena tras "años" de "estancamiento" con el PSOE

El PP de Jamilena (Jaén) ha celebrado este miércoles haber logrado sacar adelante el presupuesto municipal "tras años estancados en manos socialistas".

En una nota, el alcalde, Tomás Liébana, ha valorado que "hoy en Jamilena hay un presupuesto real, cuentas que demuestran la responsabilidad y el compromiso de este equipo de gobierno de no gastar más de lo que se ingresa"."Los jamilenudos tienen que saber que hacía muchos años que no contábamos con más ingresos que gastos, lo que se traducía en estancamiento, que es como el PSOE ha tenido a nuestro pueblo", ha añadido el regidor, que ha agregado que "esto ha sido posible gracias al gran trabajo que se ha llevado por todos los implicados, pues hace muy poco tiempo, en el mes de noviembre, se estaba aprobando un presupuesto prorrogado y que tenía que haber estado aprobado hace tiempo", y "poco tiempo después ya se estaba trabajando en las cuentas de 2024".

El primer edil 'popular' ha destacado que es un presupuesto en el que se recoge la previsión para hacer frente a los préstamos y deudas financieras que tiene el Ayuntamiento y que el actual equipo de gobierno, "a pesar de ser un ejercicio de austeridad, va a conseguir hacer frente a esa deuda y conseguir reducir ese lastre para seguir acometiendo inversiones con el ahorro que se genere".

A este respecto, ha destacado que "esta buena gestión hará posible que en este 2024 podamos incrementar las inversiones en 200.000 euros y, por lo tanto, hacer posible que haya consignación para llegar a casi un millón de euros de obras y actuaciones que supongan un gran cambio, el impulso que necesita Jamilena".

Pese a que es "una gran noticia" para el municipio, "es muy triste comprobar cómo el PSOE de Jamilena está empeñado en no felicitarse por lo bueno que pasa y está empeñado en divulgar falsas noticias y bulos, eso que su jefe (Pedro) Sánchez dijo hace unos días que tenían que dejar de hacer", ha seguido comentando el alcalde, que ha acusado a los socialistas de ser "incapaces de encontrar una sola crítica razonable al presupuesto elaborado por el equipo de gobierno".

El dirigente 'popular' ha lamentado que el PSOE "sólo critique la inclusión de una previsión de recaudación de una tasa que lógicamente no se va cobrar a los jamilenudos hasta que no esté en marcha y en correcto funcionamiento la depuradora", algo que, según ha remachado, es "cuestión de sentido común, pero los socialistas parece que no solo han perdido el rumbo, también la lógica", ha apostillado.

El alcalde ha querido dejar claro a los vecinos de Jamilena que por parte del Ayuntamiento "no es verdad que vayamos a cobrar nada ahora, es sólo una previsión de ingreso".

El Partido Popular ha mostrado su satisfacción por que esa sea "la única pega" que los socialistas hayan encontrado a un presupuesto que "ha superado el examen del Ministerio del Gobierno de Sánchez, lo que demuestra que el PSOE local se ha quedado más solo que la una", según han sostenido los 'populares'."No vamos a entrar en 'dimes y diretes', porque a nosotros lo que nos preocupa es Jamilena, que nuestro pueblo aproveche sus bondades, que gestionemos con sentido común, pensando en el desarrollo, en la creación de oportunidades para que nuestros vecinos no tengan que irse a otros municipios, porque tenemos un lugar ideal, cerca de la capital, de uno de los polígonos industriales más punteros como es el de Martos, y no puede ser que por una mala gestión causada por pensar sólo en los intereses partidistas no viéramos prosperidad", ha concluido el alcalde.